Accuse di bullismo e misoginia Il principe Harry esce pulito dall'inchiesta sulla gestione della Fondazione Sentebale

ai-scrape

7.8.2025 - 11:19

Harry assolto dalle accuse.
Keystone

La «Charity Commission» ha assolto il principe Harry dalle accuse di bullismo e misoginia nella gestione della Fondazione Sentebale, ma critica entrambe le parti per aver creato uno scandalo evitabile.

Nicolò Forni

07.08.2025, 11:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La Charity Commission ha assolto il principe Harry da ogni accusa di bullismo e misoginia nella gestione della fondazione Sentebale.
  • L'indagine era stata avviata dopo un conflitto interno con la presidente Sophie Chandauka, che lo aveva accusato di atteggiamenti tossici.
  • L'inchiesta ha respinto tutte le accuse contro Harry e il Consiglio, ma ha criticato entrambe le parti per aver trasformato divergenze personali in uno scandalo pubblico.
Il principe Harry è stato assolto dalle accuse di bullismo e misoginia nella gestione della fondazione Sentebale, secondo quanto stabilito dalla «Charity Commission», l'ente britannico che vigila sulle attività delle organizzazioni caritative.

La fondazione, che il primogenito di re Carlo III ha contribuito a fondare, si occupa di sostenere i bambini colpiti dall'Hiv in Lesotho e Botswana.

Come riferito fra gli altri da «Leggo», l'indagine è stata avviata dopo che il 40enne e il principe ereditario del Lesotho hanno annunciato le loro dimissioni come patroni dell'organizzazione, in disaccordo con la presidente Sophie Chandauka.

Quest'ultima, ex manager e avvocata d'affari, è stata accusata di autoritarismo e cattiva gestione, accuse a cui ha risposto definendo l'atteggiamento di Harry come «tossico» e accusando membri del Consiglio di bullismo e sessismo.

Harry ha accolto positivamente l'inchiesta, respingendo le accuse di Chandauka come «spudorate bugie». Il verdetto finale ha assolto sia il principe che i membri del Consiglio da comportamenti inappropriati, ma ha anche criticato entrambe le parti per aver sollevato uno scandalo pubblico basato su divergenze personali.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

