Il principe Harry, che ha lasciato il Regno Unito nel 2020, ha parlato del suo orgoglio di aver servito nell'esercito del suo Paese. Il duca di Sussex ha reso omaggio all'identità britannica in un testo pubblicato mercoledì, in vista della giornata dedicata ai soldati morti in guerra.

Il figlio minore di re Carlo III, che vive in California da quando ha litigato con la famiglia reale, è stato nell'esercito per dieci anni fino al 2015. È stato inviato due volte in Afghanistan, nel 2007-2008 per dieci settimane, e poi come pilota di elicotteri dal settembre 2012 al gennaio 2013.

«Anche se ora vivo negli Stati Uniti, la Gran Bretagna è e sarà sempre il Paese per cui ho orgogliosamente servito e combattuto», ha scritto il principe Harry nel testo pubblicato prima della tradizionale giornata di commemorazione dei caduti delle forze armate di domenica.

«Non mi scuso per questo. Lo adoro»

Harry ha effettuato una visita di quattro giorni nel Regno Unito a settembre, durante la quale ha visto suo padre per la prima volta dal febbraio 2024. Dopo il viaggio, ha dichiarato, tramite il suo portavoce, di aver «amato» il ritorno nel suo Paese.

«Le battute nella mensa, nella clubhouse, nei pub, sugli spalti degli stadi... per quanto possa sembrare ridicolo, queste sono le cose che ci rendono britannici. Non mi scuso per questo. Lo adoro», ha scritto il principe 41enne.

Ha intitolato il suo pezzo «Il legame, lo scherzo, il coraggio: cosa significa essere britannici». Il duca di Sussex afferma di aver avuto il «privilegio» di servire con soldati provenienti da «ogni angolo del Regno Unito». Ha elogiato il loro «coraggio», che ha osservato nelle «condizioni più dure».

«Riconosco l'umorismo inglese nei soldati ucraini»

Harry ha fondato la Invictus Games Foundation, con l'obiettivo di sostenere i militari feriti in combattimento attraverso le competizioni sportive.

A settembre si è recato in Ucraina per sostenere i soldati ucraini feriti nella guerra contro la Russia. «C'è uno spirito stoico di autoironia e umorismo negli ucraini che riconosco, più di chiunque altro, in noi inglesi», ha detto.

Il testo viene pubblicato mentre il principe inizia una visita a Toronto (Canada), durante la quale incontrerà veterani e membri delle forze armate canadesi.