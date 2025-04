Keystone

Il principe Harry si trova sempre più isolato e malinconico in California, mentre la Royal Family continua a ignorarlo. Ha appreso del ricovero di suo padre, re Carlo III, solo dai media, e le sue dimissioni da Sentebale hanno ulteriormente complicato la sua situazione.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry vive un periodo di solitudine, aggravato dalla distanza fisica e comunicativa con la famiglia reale, dalla quale non è stato nemmeno informato del ricovero di suo padre, re Carlo III.

Le relazioni con i familiari sono fredde, e Il duca di Sussex si sente sempre più isolato.

La sua frattura con Sentebale, l'ente benefico legato alla memoria di sua madre, e le difficoltà con Meghan Markle, impegnata in nuovi progetti, contribuiscono alla sua crescente malinconia e incidono sulle sfide personali. Mostra di più

Il principe Harry vive un periodo di crescente isolamento e malinconia nella sua residenza californiana.

Secondo i media britannici, ha appreso del ricovero ospedaliero di suo padre, re Carlo III, solo attraverso i media, poiché nessuno a Palazzo ha ritenuto opportuno informarlo direttamente.

Questa distanza fisica e comunicativa dalla sua famiglia reale ha contribuito a un senso di solitudine che sembra avvolgerlo sempre di più.

Una fonte ha dichiarato al «The Sun» che il secondogenito del sovrano si sente come «lo spare di Meghan», un ruolo che non gli si addice e che lo rende ancora più malinconico.

I rapporti con la famiglia reale sono ormai freddi. L'ultima volta che il duca di Sussex ha visto suo padre è stato l'anno scorso, per un breve incontro dopo l'annuncio della diagnosi del cancro.

Anche con il fratello, il principe William, i contatti sono inesistenti, e l'ultima occasione in cui si sono trovati nello stesso luogo, al funerale dello zio materno, si sono completamente ignorati.

Harry ha espresso la sua determinazione a non tornare nel Regno Unito finché non avrà vinto la battaglia legale per ottenere la sicurezza per sé e la sua famiglia.

Nonostante alcuni amici nel Regno Unito, molti si sono allontanati da lui dopo la Megxit.

L'uscita da Sentebale

La recente decisione di dimettersi da Sentebale, l'ente benefico fondato in onore della madre, la principessa Diana, morta tragicamente in un incidente d'auto a Parigi oltre 30 anni fa, ha ulteriormente complicato la situazione.

Le dimissioni sono avvenute a causa di disaccordi con la presidente della charity, Sophie Chandauka, che ha criticato la gestione dell'organizzazione e ha accusato Harry di «fare la vittima».

Queste accuse hanno ferito profondamente il principe, che ha sempre avuto a cuore le questioni razziali e sociali. La frattura con Sentebale rappresenta un duro colpo, soprattutto perché aveva sempre considerato l'ente come un tributo duraturo alla memoria di sua madre.

Le sfide professionali di Meghan

Mentre il 40enne affronta queste difficoltà, la moglie Meghan Markle continua a lanciare nuovi progetti e iniziative. Tra questi, una nuova serie Netflix e un podcast dedicato all'imprenditoria femminile.

La donna sembra determinata a costruire un impero mediatico e commerciale, nonostante le molte critiche ricevute.

La coppia è anche al centro di voci su un possibile nuovo accordo con Netflix per un documentario sulla principessa Diana, anche se queste notizie sono state smentite da fonti vicine ai Sussex.

In questo contesto, Harry si trova a dover navigare tra le sue sfide personali e le ambizioni professionali di Meghan.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.