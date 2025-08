Harry smentisce di aver litigato con lo zio Andrea. Imago

Un libro recente sostiene che nel 2013 il principe Harry avrebbe colpito lo zio Andrea durante una lite familiare. Tuttavia, il portavoce di Harry ha smentito categoricamente queste affermazioni.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Un nuovo libro sostiene che nel 2013 Harry e lo zio Andrea di York avrebbero avuto un alterco fisico, poi smentito dal portavoce del duca.

Secondo l'autore Andrew Lownie, i rapporti si sarebbero incrinati ulteriormente con l'arrivo di Meghan Markle, definita da Andrea un’opportunista.

Anche William, pur non avendo mai parlato pubblicamente dello zio, avrebbe contribuito alla sua esclusione dalla vita pubblica dopo lo scandalo Epstein. Mostra di più

Secondo quanto riportato da «Vanity Fair Italia», un nuovo libro intitolato «Entitled: The Rise and Fall of the House of York» del giornalista Andrew Lownie, descrive un acceso scontro tra il principe Andrea di York e suo nipote Harry.

L'episodio, che risalirebbe al 2013, avrebbe avuto luogo durante una riunione di famiglia. L'autore afferma che il principe Andrea avrebbe fatto commenti poco lusinghieri su Harry, il quale, venutone a conoscenza, avrebbe reagito con rabbia.

La situazione sarebbe degenerata in una colluttazione fisica, durante la quale il duca di Sussex avrebbe colpito lo zio al volto, causandogli un sanguinamento al naso.

Il libro sostiene inoltre che i rapporti tra Harry e Andrea si sarebbero ulteriormente deteriorati a causa di Meghan Markle, che Andrea avrebbe definito un'opportunista.

La smentita di Harry

Tuttavia, il portavoce di Harry ha smentito queste affermazioni, dichiarando a «People» che non vi è mai stato alcun alterco fisico tra i due, né Andrea ha mai fatto commenti offensivi su Meghan. I

l portavoce ha inoltre sottolineato che le affermazioni contenute nell'articolo del «Daily Mail», che ha anticipato il libro, sono inesatte e diffamatorie, tanto che il team legale di Harry ha già inviato una lettera al tabloid.

Nel libro «Spare» del 2023, Harry aveva già espresso critiche nei confronti della famiglia reale, incluso lo zio in questione, coinvolto nello scandalo Epstein.

Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta, è stato privato dei titoli reali e militari e allontanato dalla vita pubblica. Il nipote 40enne, ora in California, è stato l'unico membro della famiglia reale a commentare pubblicamente la vicenda, definendola vergognosa.

L'intervento silenzioso di William

Anche il principe William non ha mai parlato pubblicamente dello zio Andrea, ma secondo Lownie, anche lui non lo sopporta. Il biografo sostiene che William abbia sostenuto i tentativi di Carlo III di sfrattare Andrea dal Royal Lodge.

Già nel 2022, quando la regina Elisabetta ha rimosso Andrea dai doveri reali a causa dello scandalo Epstein, si dice che William abbia avuto un ruolo decisivo nella decisione della nonna.

Sembra quindi che l'unico punto di accordo tra i fratelli William e Harry sia il loro comune disprezzo per lo zio Andrea di York.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.