Il principe Harry usa uno stratagemma per ricucire i rapporti con Carlo e William

Gli Invictus Games del 2027 a Birmingham potrebbero rappresentare un'opportunità per il principe Harry di riavvicinarsi alla famiglia reale. Tuttavia, il compleanno della regina Camilla potrebbe complicare i piani.

Il principe Harry potrebbe presto tentare di migliorare i rapporti con la sua famiglia, in particolare con suo padre, re Carlo III, e suo fratello maggiore, il principe William.

Il duca di Sussex ha infatti deciso di invitare la famiglia reale agli Invictus Games del 2027, un evento sportivo da lui fondato nel 2014 per i veterani di guerra feriti in servizio. Questa manifestazione, che si terrà a Birmingham, potrebbe essere l'occasione ideale per un riavvicinamento.

Secondo quanto riportato dal «Daily Mail», Harry avrebbe intenzione di inviare un invito informale via e-mail a Carlo e William, seguito da uno ufficiale.

Una fonte ha dichiarato al quotidiano che «Harry ha accettato che Invictus estenda un invito alla sua famiglia», sperando che quest'ultima partecipi per sostenere i veterani. Sebbene l'invito non sia partito direttamente da Harry, egli avrebbe concordato con la decisione dell'organizzazione dei Giochi.

Tuttavia, la presenza dei reali agli Invictus Games è spesso al centro dell'attenzione, il che potrebbe non essere gradito ai veterani, poiché l'evento dovrebbe concentrarsi su di loro piuttosto che sui Windsor. Inoltre, la coincidenza con l'80mo compleanno della regina Camilla, che cade il 17 luglio, potrebbe complicare ulteriormente la partecipazione di Carlo III.

Un rapporto da ricostruire

Nonostante le tensioni passate, il principe Harry è fiducioso che suo padre metterà da parte le divergenze per sostenere l'evento. «I reali hanno sempre sostenuto enormemente Invictus e sono orgogliosi di ciò che Harry ha realizzato», ha affermato un insider.

L'invito anticipato è strategico, poiché l'agenda di Carlo III viene pianificata con anni di anticipo, rendendo difficile per lui declinare l'invito.

Nella biografa reale, Ingrid Seward ha commentato che il sovrano potrebbe partecipare per mostrare il suo sostegno alle forze armate e congratularsi con Harry per il suo successo.

Tuttavia, il re è cauto nel parlare privatamente con il figlio minore, temendo che le conversazioni possano essere rese pubbliche. Nonostante ciò, desidera ricostruire un rapporto, anche pensando ai nipoti, Archie e Lilibet, che ha visto raramente.

La malattia

La malattia di Carlo III, a cui è stato diagnosticato un cancro all'inizio del 2024, potrebbe influenzare la sua decisione di partecipare agli Invictus Games.

Sebbene ci siano voci sulla sua salute, non ci sono conferme ufficiali da parte del Palazzo. L'esperta reale Katie Nicholl ha dichiarato che il regnante ha una grande capacità di perdonare e potrebbe considerare di partecipare all'evento per riavvicinarsi a Harry.

