Il 2024 è stato un annus horribilis - un anno orribile - per la famiglia reale britannica... e non solo. Re Carlo III e la principessa Kate si sono entrambi ammalati di cancro, e il figlio della principessa ereditiera norvegese Mette-Marit è stato arrestato. Ecco uno sguardo alle vicende dei nobili europei.

Il 2024 non è davvero stato un buon anno per le famiglie reali europee. È stato caratterizzato da malattie e titoli negativi.

È stato un anno particolarmente buio per re Carlo e la monarchia britannica, ma non solo.

Ecco la rassegna di blue News dell'annus horribilis delle famiglie reali europee.

Gennaio: la principessa Kate deve sottoporsi a un'operazione all'addome

L'anno inizia con una brutta notizia per la famiglia reale britannica. La principessa Kate deve sottoporsi a un'operazione addominale e per il momento deve prendersi una pausa dagli impegni pubblici.

Gennaio: il principe Leka d'Albania si separa

All'inizio dell'anno, i media hanno riportato la notizia della separazione tra il principe Leka d'Albania e sua moglie, la principessa Elia.

La coppia si è lasciata dopo otto anni di matrimonio e una figlia. La bambina di tre anni ha ora la priorità, ma Elia ha scritto: «Non avrei scelto che mia figlia crescesse con genitori separati».

Febbraio: re Carlo si opera alla prostata e gli è diagnosticato un cancro

Il 5 febbraio re Carlo annuncia in un comunicato di avere un cancro e di essere in cura. La malattia è stata scoperta durante il trattamento alla prostata a cui si era sottoposto nel periodo precedente all'annuncio. A Londra arrivano gli auguri di pronta guarigione da tutto il mondo.

Carlo, noto per essere un monarca molto impegnato, deve quindi cambiare marcia e prendersi una pausa dai suoi impegni. Al suo fianco, come una roccia nel mare, c'è sempre la moglie Camilla.

Marzo: la principessa Kate annuncia di avere il cancro

È una notizia shock per i fan reali di tutto il mondo: il 22 marzo la principessa Kate annuncia il suo cancro in un video emozionante.

Prima di allora, i media avevano fatto circolare numerose speculazioni sullo stato di salute della principessa. Rendendo pubblica la notizia, Kate mette fine alle voci.

Il marito, il principe William, si assenta dai suoi impegni per occuparsi della moglie e trascorrere più tempo con i bambini.

Aprile: re Carlo visita un centro oncologico

Anche re Carlo ha dovuto prendersi una breve pausa dopo la diagnosi. Tuttavia il monarca britannico è noto per essere un gran lavoratore.

Il 75enne fa la sua prima apparizione pubblica dopo la diagnosi in un luogo speciale: il 30 aprile visita l'University College Hospital Macmillan Cancer Centre di Londra insieme alla moglie, dove parla con i pazienti sottoposti a chemioterapia e con il personale infermieristico.

Giugno: la prima apparizione pubblica della principessa Kate

La principessa Kate ha scelto un'occasione speciale per il suo ritorno in pubblico: la parata militare del 15 giugno a Londra. L'evento è noto anche come parata Trooping the Colour.

Agosto: Marius Borg Høiby, figlio maggiore della principessa Mette-Marit, viene arrestato

All'inizio di agosto, la famiglia reale norvegese fa notizia: Marius Borg Høiby, figlio maggiore della principessa Mette-Marit, viene arrestato a Oslo con l'accusa di aggressione.

La notizia del principio di agosto è solo l'inizio di un dramma, a cui seguono altri problemi giudiziari per il primogenito della principessa.

Novembre: accuse sessuali contro Durek Verrett

All'inizio di novembre, la famiglia reale norvegese riceve un'altra lettera pesante. Questa volta riguarda lo sciamano Durek Verrett, che il 31 agosto ha celebrato un matrimonio da sogno con la principessa Märtha Louise.

Verrett sta affrontando accuse di molestie sessuali.

Un suo ex amico, Eric Nies, ha pubblicato dei messaggi vocali incriminati del 2020 in cui lo sciamano ammette di aver oltrepassato i limiti con i suoi clienti.

Quest'ultimo ammette la sua cattiva condotta nelle registrazioni, ma allo stesso tempo incolpa la presunta vittima.

Novembre: il principe William parla di un anno particolarmente terribile

In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa PA all'inizio di novembre 2024, il principe William ammette che il 2024 è stato un anno particolarmente duro: «Ad essere onesti, è stato terribile».