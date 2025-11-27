  1. Clienti privati
The Royal Family Il principe William agli Awards di Tusk: con lui John Cleese e Ronnie Wood

Covermedia

27.11.2025 - 13:00

Il Principe William
Il Principe William

Il principe di Galles partecipa alla cerimonia per i vent'anni del suo sostegno al Tusk Trust. Tra gli ospiti John Cleese e il chitarrista dei Rolling Stones Ronnie Wood.

Covermedia

27.11.2025, 13:00

27.11.2025, 14:43

Il principe William ha partecipato mercoledì sera a Londra ai Tusk Conservation Awards, l'evento annuale della fondazione Tusk che celebra l'impegno di chi tutela gli habitat e la fauna africana.

La cerimonia si è svolta al Savoy Hotel e ha segnato i vent'anni del suo sostegno all'organizzazione, di cui è patrono dal 2005.

Tra gli invitati anche John Cleese, storico membro dei Monty Python. Durante un breve scambio, William ha raccontato all'attore che i suoi figli hanno recentemente scoperto la sitcom anni '70 «Fawlty Towers», aggiungendo che «la adorano» e che in casa sta regalando «molte risate in famiglia».

All'inizio della cerimonia il principe ha incontrato anche Ronnie Wood, chitarrista dei Rolling Stones e ambasciatore del Tusk Trust.

L'impegno del principe di Galles per la tutela ambientale arriva in un mese particolarmente intenso: William ha appena partecipato in Brasile alla cerimonia degli Earthshot Prize e, rientrato nel Regno Unito, ha presenziato al Royal Variety Performance insieme alla principessa Catherine.

Nel suo discorso, William ha ribadito la necessità di agire più rapidamente per affrontare le sfide climatiche: «La mia visita in Brasile questo mese ha rafforzato il mio senso di urgenza», ha detto. «Mi ha ricordato che quando ci uniamo attorno a un obiettivo comune possiamo accelerare soluzioni che rendono più sani sia le persone che il pianeta».

