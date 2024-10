Il Principe William vuole continuare a impegnarsi per ridurre il fenomeno dei senzatetto nel Regno Unito. Sta continuando il lavoro di sua madre Diana. IMAGO/Avalon.red

Il Principe William ha osato fare un passo conciliante nella faida con il fratello? L'erede al trono parla di lui in un discorso pubblico - per la prima volta dopo anni.

Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te In un filmato, William ricorda le visite ai rifugi per senzatetto con Diana per sperimentare la realtà sociale.

Nel video affronta le rotture familiari e i traumi come cause della mancanza di una casa: William può identificarsi in una certa misura con questo.

Per la prima volta, dopo sei lunghi anni, cita pubblicamente il nome del fratello Harry. Mostra di più

Nel film «Prince William: We Can End Homelessness» «(Il principe William: possiamo porre fine alla condizione di senzatetto»), il principe ricorda come sua madre abbia portato lui e suo fratello in un rifugio per senzatetto. Questo per mostrare loro la realtà al di fuori di Buckingham Palace.

Sono state pure rivelate nuove foto che ritraggono lui e Diana nel rifugio chiamato «Passage» vicino a Westminster. Il principe William viene visto giocare a scacchi contro un senzatetto il 14 giugno 1993.

Una foto mostra il ragazzo con le braccia piene di regali, che avrebbe donato insieme alla madre.

Traumi e spaccature familiari

«Mia madre portò me e Harry al 'Passage': non ero mai stato in un posto del genere ed ero molto nervoso perché non sapevo cosa aspettarmi», spiega William.

Diana si è assicurata che fossero tutti a loro agio, ha scherzato. «Ricordo di aver avuto delle belle conversazioni e di aver giocato a scacchi», continua il marito di Kate.

Con questo film, l'erede al trono britannico vuole onorare l'eredità di sua madre e continuare a impegnarsi per ridurre e infine eliminare il fenomeno dei senzatetto nel Regno Unito.

A livello tematico, il film parla di come i traumi e le rotture familiari portino spesso alla condizione di senzatetto. William può certamente identificarsi con almeno uno di questi fattori.

Dopo la morte della madre, il Principe di Galles rimane distante dal fratello minore Harry.

Un anno difficile per i reali

Fino a questo film, William non aveva menzionato pubblicamente il nome del fratello per ben sei anni, scrive il Daily Mail. L'ultima volta è stata durante un'intervista nel 2018, quando entrambi i principi e le loro mogli sono stati intervistati al Royal Foundation Forum.

La famiglia reale britannica continua a occuparsi del bene comune, nonostante la difficile situazione interna alla famiglia.

Non solo per la disputa tra Harry e William, ma anche per le diagnosi di cancro di Re Carlo III e della Principessa Kate.