Il principe William impazzisce di gioia per la vittoria dell'Aston Villa 08.05.2026

È risaputo che il principe William è un grande appassionato di calcio. Ma è una rarità vederlo esultare così selvaggiamente come avvenuto giovedì sera, quando il suo club del cuore, l'Aston Villa, ha vinto e raggiunto la finale di Europa League.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te L'Aston Villa ha battuto il Nottingham Forest ed è arrivato così alla finale di Europa League.

Il principe William, tifoso dei Noble, festeggia la vittoria del suo club del cuore.

La finale si terrà il 20 maggio a Istanbul e sarà trasmessa in diretta da blue Sport. Mostra di più

Giovedì sera, l'Aston Villa è arrivato alla finale di Europa League grazie alla vittoria per 4-0 sul Nottingham Forest.

Gli oltre 40.000 tifosi presenti al Villa Park, tutto esaurito, hanno festeggiato di conseguenza. Tra di loro c'era anche il principe William, che è un fan dichiarato del club di Birmingham fin dall'infanzia, e che ha esultato in modo vistoso.

Prima di prendere posto in tribuna, aveva chiacchierato con l'allenatore del Villa Unai Emery e con il manager dell'Inghilterra Thomas Tuchel.

E quando Emiliano Buendia ha segnato il rigore del 2-0, l'erede al trono britannico non è più riuscito a contenere il suo entusiasmo. Il 43enne è infatti saltato in piedi e ha festeggiato senza freni il gol (vedi video).

L'esultanza reale è continuata anche al termine della partita, quando il primogenito di re Carlo III ha cantato il classico «Sweet Caroline» di Neil Diamond e ballato con altri tifosi del Villa.

Ma il fatto che a William piaccia danzare a ritmo di musica non è del tutto nuovo, come già visto nel 2024 durante un concerto di Taylor Swift.

I am sorry but prince william dancing to shake it off has me wheeeeeezing pic.twitter.com/hDyLxtJIdt — nich⸆⸉ (@sohighschooll) June 22, 2024

Il principe William infrange le regole dopo il trionfo agli Europei

Ricordiamo inoltre che, la scorsa estate, il principe William si era recato a Basilea con la figlia Charlotte per assistere dal vivo alla finale dei Campionati Europei femminili.

L'Inghilterra ha vinto contro la Spagna ai rigori, per la gioia della coppia padre-figlia.

Prima di consegnare il trofeo aveva anche abbracciato le giocatrici britanniche, cosa che in realtà non sarebbe consentita dalle norme reali.

L'erede al trono britannico e appassionato di calcio aveva già assistito alla spettacolare vittoria dell'Inghilterra contro i Paesi Bassi (4-0) a Zurigo durante la fase a gironi.