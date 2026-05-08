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Ecco il video Il principe William esulta senza freni allo stadio per la vittoria dell'Aston Villa

Patrick Lämmle

8.5.2026

Il principe William impazzisce di gioia per la vittoria dell'Aston Villa

Il principe William impazzisce di gioia per la vittoria dell'Aston Villa

08.05.2026

È risaputo che il principe William è un grande appassionato di calcio. Ma è una rarità vederlo esultare così selvaggiamente come avvenuto giovedì sera, quando il suo club del cuore, l'Aston Villa, ha vinto e raggiunto la finale di Europa League.

Patrick Lämmle

08.05.2026, 10:24

08.05.2026, 10:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'Aston Villa ha battuto il Nottingham Forest ed è arrivato così alla finale di Europa League.
  • Il principe William, tifoso dei Noble, festeggia la vittoria del suo club del cuore.
  • La finale si terrà il 20 maggio a Istanbul e sarà trasmessa in diretta da blue Sport.
Mostra di più

Giovedì sera, l'Aston Villa è arrivato alla finale di Europa League grazie alla vittoria per 4-0 sul Nottingham Forest.

Gli oltre 40.000 tifosi presenti al Villa Park, tutto esaurito, hanno festeggiato di conseguenza. Tra di loro c'era anche il principe William, che è un fan dichiarato del club di Birmingham fin dall'infanzia, e che ha esultato in modo vistoso.

Prima di prendere posto in tribuna, aveva chiacchierato con l'allenatore del Villa Unai Emery e con il manager dell'Inghilterra Thomas Tuchel.

E quando Emiliano Buendia ha segnato il rigore del 2-0, l'erede al trono britannico non è più riuscito a contenere il suo entusiasmo. Il 43enne è infatti saltato in piedi e ha festeggiato senza freni il gol (vedi video).

L'esultanza reale è continuata anche al termine della partita, quando il primogenito di re Carlo III ha cantato il classico «Sweet Caroline» di Neil Diamond e ballato con altri tifosi del Villa.

Ma il fatto che a William piaccia danzare a ritmo di musica non è del tutto nuovo, come già visto nel 2024 durante un concerto di Taylor Swift.

Il principe William infrange le regole dopo il trionfo agli Europei

Ricordiamo inoltre che, la scorsa estate, il principe William si era recato a Basilea con la figlia Charlotte per assistere dal vivo alla finale dei Campionati Europei femminili.

L'Inghilterra ha vinto contro la Spagna ai rigori, per la gioia della coppia padre-figlia.

Prima di consegnare il trofeo aveva anche abbracciato le giocatrici britanniche, cosa che in realtà non sarebbe consentita dalle norme reali.

A Basilea. William e Charlotte festeggiano le campionesse europee, le principesse spagnole escono a mani vuote

A BasileaWilliam e Charlotte festeggiano le campionesse europee, le principesse spagnole escono a mani vuote

L'erede al trono britannico e appassionato di calcio aveva già assistito alla spettacolare vittoria dell'Inghilterra contro i Paesi Bassi (4-0) a Zurigo durante la fase a gironi.

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