Il figliastro di una ex tata di William (a sinistra) e Harry è rimasto ucciso nell'attacco a New Orleans. (foto d'archivio) Bild: Martin Meissner/AP/dpa

Una triste notizia per il Principe William: il figliastro della sua ex tata è rimasto ucciso nell'attacco terroristico di Capodanno a New Orleans.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe britannico William ha espresso il suo orrore per la morte del figliastro della sua ex tata.

Il 31enne Edward P., originario della zona ovest della capitale britannica, è tra le vittime dell'attacco a New Orleans.

Edward P. era il figlio della tata che William e suo fratello, il principe Harry, hanno avuto dal 1993 al 1999. Mostra di più

Il principe britannico William ha espresso il suo orrore per la morte del figliastro della sua ex tata nell'attacco terroristico di New Orleans il giorno di Capodanno.

La polizia di Londra ha confermato sabato che Edward P., 31 anni, originario della zona ovest della capitale britannica, era tra le vittime dell'attacco di mercoledì.

William ha dichiarato sui social media che lui e sua moglie Kate sono addolorati per la morte del figliastro della sua tata. Ha espresso le sue condoglianze ai parenti e a tutte le altre vittime.

Edward P. era il figlio della tata che William e suo fratello, il principe Harry, hanno avuto dal 1993 al 1999. All'epoca la tata veniva spesso fotografata con la madre di William, la Principessa Diana.

Condoglianze anche da Re Carlo III

Secondo quanto riportato dai media britannici, anche re Carlo III è rattristato dalla funerea notizia. Ha inviato le sue condoglianze alla famiglia.

Secondo le autorità, nell'attacco di mercoledì sono morte 14 persone e 30 sono rimaste ferite.

Si ritiene che l'attentatore sia un ex ufficiale dell'esercito statunitense che aveva annunciato il suo atto violento su Facebook e aveva espresso il suo sostegno al gruppo terroristico dello Stato Islamico.

Il killer, ricordiamo, ha guidato un pick-up contro una folla di persone. È stato ucciso sulla scena durante un conflitto a fuoco con la polizia.