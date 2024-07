Principe William

Una causa che sta molto a cuore al futuro Re, che ha creato il programma «Homewards» nel tentativo di apportare un significativo cambiamento nel Regno Unito.

Mentre Kate Middleton continua la sua lotta contro il cancro, il marito William è impegnato nelle sue attività benefiche.

È stato annunciato che il Principe del Galles sarà protagonista di un documentario sui senzatetto. Dal titolo «Prince William: We Can End Homelessness», presenterà la prima delle iniziative del programma «Homewards», della durata di cinque anni.

Andrà in onda sul canale inglese ITV entro la fine dell'anno. Il pubblico vedrà William alle prese con storie crude, autentiche e vulnerabili di persone senza fissa dimora e di coloro che hanno vissuto questa esperienza nel corso della loro vita.

La docuserie riconoscerà e metterà in risalto anche le persone e le organizzazioni che si sono impegnate a sostenere i senzatetto e a combattere questo problema.

Un ampio quadro della situazione

A dirigere il progetto il vincitore BAFTA Leo Burley, che ha dichiarato: «Nell'ultimo anno abbiamo trascorso del tempo seguendo il Principe William e la Royal Foundation durante il primo anno del programma «Homewards». Abbiamo ascoltato storie incredibilmente commoventi da persone di tutto il paese che affrontano la condizione di senzatetto».

«Dai senzatetto di strada a Newport, alle famiglie che vivono in alloggi temporanei a Sheffield, fino ai giovani senza fissa dimora ad Aberdeen, il documentario traccia un quadro della situazione dei senzatetto nel Regno Unito oggi, lavorando con molte persone che non si sarebbero mai aspettate di vivere senza un posto da chiamare casa. Tutti coloro con cui abbiamo girato hanno accolto con favore l'attenzione che il principe William e Homewards stanno puntando sulla crisi dei senzatetto nel Regno Unito».

Homewards è stato fondato nel giugno 2023 dal Principe William e dalla Royal Foundation, con l'obiettivo di rendere il fenomeno dei senzatetto «raro, breve e non ripetuto» entro i prossimi cinque anni. Tra gli obiettivi c'è anche quello di sensibilizzare, ispirare ottimismo, lavorare a livello locale e fornire un supporto senza precedenti a chi si trova in una situazione del genere.

Il tema è discusso anche in famiglia

William ha ammesso che questo argomento è diventato di primaria importanza anche all'interno della sua famiglia e spesso ne parla con i suoi figli.

«Mentre andavamo a scuola, parlavamo di ciò che vedevamo. Guidando avanti e indietro a Londra, vedevamo regolarmente persone sedute fuori dai supermercati e ne parlavamo», ha detto al Sunday Times.

William ha aggiunto che ritiene che le discussioni siano importanti per la sua famiglia. «Penso che sia nell'interesse di tutti noi, sia la cosa giusta da fare, esporre i bambini, nella fase giusta, nel dialogo giusto, in modo che abbiano una comprensione. Cresceranno sapendo che in realtà alcuni di noi sono molto fortunati, altri hanno bisogno di una mano, altri devono fare di più e aiutare gli altri a migliorare le loro vite».

Negli ultimi anni il fenomeno dei senzatetto è cresciuto esponenzialmente nel Regno Unito: più di 300mila persone non hanno una casa.

