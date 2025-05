William, una volta re vuole revocare i titoli reali a Harry e Meghan

William vuole revocare i titoli reali a Harry e Meghan. Imago

Il principe William, irritato dai continui attacchi dei Sussex alla famiglia reale, ha deciso di privare Harry e Meghan dei loro titoli reali una volta salito al trono.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Stando a «Page Six», il principe William ha deciso che, una volta re, revocherà i titoli reali a Harry e Meghan per i continui attacchi pubblici contro la famiglia reale.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'uso improprio del titolo HRH da parte di Meghan per promuovere il suo brand, violando gli accordi presi all'uscita dalla vita reale.

William, irritato e determinato, intende escludere i Sussex anche dalla sua futura incoronazione, segnando una rottura definitiva con la coppia. Mostra di più

Il principe William ha preso una decisione ferma: una volta diventato re, intende revocare i titoli reali al fratello Harry e alla cognata Meghan Markle. La tensione con i Sussex è cresciuta a causa dei ripetuti attacchi pubblici alla famiglia reale, come l'intervista a Oprah Winfrey e il libro «Spare».

Ma un recente episodio ha ulteriormente alimentato la sua irritazione. Nonostante l'uscita dalla famiglia reale, Harry e Meghan avevano mantenuto i titoli di «Altezze Reali», con l'accordo di non usarli per scopi commerciali. La 43enne però lo ha infranto promuovendo il suo marchio di lifestyle «As Ever» utilizzando il titolo HRH (Altezza reale ndr.).

Un esempio di questa violazione è stato l'invio di un cesto regalo contenente «salsa di fragole fatta in casa» a Jamie Kern Lima, accompagnato da un biglietto firmato «Sua Altezza Reale, la Duchessa del Sussex». Questo gesto è stato mostrato nel podcast di Kern Lima, suscitando critiche.

Un portavoce dei duchi ha cercato di giustificare l'azione, affermando che i titoli non vengono usati pubblicamente per scopi commerciali, ma la spiegazione non ha convinto molti osservatori reali.

Un ex cortigiano ha dichiarato che l'uso del titolo è inaccettabile, poiché i termini dell'uscita dei Sussex dalla vita reale erano chiari.

William vuole cambiare le cose

La dichiarazione ufficiale sull'uscita dei Sussex dalla famiglia reale aveva confermato che, pur mantenendo i loro patrocini, non possono più rappresentare formalmente la Regina e non devono usare i titoli di «Sua Altezza Reale».

Visto che Meghan continua a farlo, William è profondamente contrariato. Secondo «Page Six», il futuro re considera il comportamento un tradimento dei valori familiari.

Un amico di William avrebbe rivelato che l'attrice si sente sicura della sua posizione a causa della presunta debolezza di re Carlo III, ma il primo nella linea di successione al trono è determinato a cambiare le cose.

Una volta re, l'attuale principe del Galles intende rimuovere i titoli di Harry e Meghan e non includerli nella lista degli invitati alla sua incoronazione.

Questo segnerà un cambiamento significativo nella relazione tra i Sussex e la famiglia reale.