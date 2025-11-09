  1. Clienti privati
Cop30 Il principe William diventerà cittadino onorario di Rio de Janeiro

SDA

9.11.2025 - 14:10

Il principe William ha conquistato Rio.
Il principe William ha conquistato Rio.
Keystone

Il principe William riceverà il titolo di cittadino onorario di Rio de Janeiro, in Brasile, su iniziativa del sindaco Eduardo Paes e del Consiglio comunale, dove è già iniziata la raccolta di firme.

Keystone-SDA

09.11.2025, 14:10

09.11.2025, 15:01

La decisione arriva dopo la recente visita del principe di Galles, che ha conquistato i carioca per la cordialità e l'attenzione alle cause sociali e ambientali. «Il principe William merita diventare nostro concittadino onorario», ha dichiarato ai media il presidente della Consiglio comunale, Carlo Caiado. «Il suo passaggio in città è stato memorabile e merita riconoscimento per l'impegno in favore dell'ambiente, soprattutto in questo periodo di preparativi per la Cop30», ha aggiunto.

Durante la settimana, William ha visitato i principali punti turistici della città Meravigliosa - dal Cristo Redentore a Copacabana, dal Pan di Zucchero all'Isola di Paquetá - e ha pubblicato un video di ringraziamento con le immagini della sua permanenza, concluso da un semplice «Obrigado, Brasil» (Grazie, Brasile).

La visita si è inserita nell'ambito dell'Earthshot Prize, il premio ambientale fondato dal principe nel 2020 e considerato l'«Oscar della sostenibilità».

L'evento, ospitato a Rio, ha riunito leader internazionali, filantropi e personalità brasiliane. La settimana brasiliana del principe ha incluso incontri istituzionali, attività sportive e momenti di interazione con i giovani, lasciando un segno di vicinanza e gratitudine verso il Brasile.

L'erede al trono britannico ha anche incontrato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva in occasione del vertice dei leader della Cop30, a Belém.

