Salute mentale, William lancia l'allarme: «Serve parlare di più». Imago

Il principe William rompe ancora una volta il protocollo reale e parla senza filtri di salute mentale, ammettendo di aver vissuto un periodo difficile e definendo il suicidio maschile nel Regno Unito «una catastrofe nazionale».

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe William ha parlato apertamente del proprio percorso emotivo durante uno speciale di «BBC Radio 1», invitando soprattutto gli uomini a non temere la vulnerabilità.

Ha raccontato come l’esperienza da pilota dell'elisoccorso abbia inciso sulla sua salute mentale, spingendolo a chiedere aiuto e a riflettere sul peso delle emozioni.

Alla luce dei dati allarmanti sul suicidio maschile nel Regno Unito, ha definito la situazione una «catastrofe nazionale» e annunciato un investimento di oltre un milione di sterline per la prevenzione. Mostra di più

Il principe William torna a parlare apertamente di salute mentale e lo fa con toni personali.

Durante un'edizione speciale di «Life Hacks» su «BBC Radio 1», in dialogo con il conduttore Greg James, l'erede al trono ha raccontato il proprio percorso introspettivo: «Ci è voluto molto tempo per capire le mie emozioni», ha spiegato, invitando ad «amare se stessi e capirsi».

«Domani potresti svegliarti e sentirti molto diverso»

Secondo quanto emerso nel programma della BBC, William ha sottolineato l'importanza di fermarsi periodicamente per «fare il punto» sul proprio stato emotivo.

Pensieri suicidi? Ecco dove puoi trovare aiuto Alcuni di questi servizi sono presenti 24 ore su 24 per le persone in crisi suicidaria e per coloro che le circondano. Linea di consulenza del Telefono Amico: numero di telefono 143 o www.143.ch. Linea di consulenza di Pro Juventute (per bambini e giovani): numero di telefono 147 oppure www.147.ch. Maggiori informazioni: www.parlare-puo-salvare.ch. Il Centro di contatto dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ticinese: numero di telefono 0848 062 062. Per chi ha già tentato il suicidio in Ticino: Terapia breve ASSIP© - Prevenzione del suicidio. Per le persone che hanno perso qualcuno a causa del suicidio: Gruppi di Aiuto Aiuto Ticino.

Un processo che, ha detto, non è segno di debolezza, ma di maturità: le emozioni «vanno e vengono», e una crisi può essere temporanea. «Oggi ti senti in un certo modo, ma domani potresti svegliarti e sentirti molto diverso».

Alla tavola rotonda hanno partecipato anche il rapper Professor Green, il musicista Guvna B e Allan Brownrigg dell'associazione James’ Place, che offre programmi gratuiti agli uomini in crisi e a rischio suicidio, e già assistito oltre 4'300 persone.

Il confronto si è concentrato in particolare sulla paternità e sull'educazione emotiva dei figli.

William ha ricordato gli anni come pilota volontario dell'East Anglian Air Ambulance (2015-2017), esperienza che - ha ammesso - ha inciso sulla sua salute mentale. «Mi portavo dentro il bagaglio emotivo di tutti», ha raccontato, spiegando di aver compreso solo dopo quanto quel peso lo stesse «schiacciando».

Una «catastrofe nazionale»

Il tema è urgente. Secondo il Royal College of Psychiatrists, l'Inghilterra sta vivendo una «pandemia silenziosa»: nel 2024/25 circa 4,1 milioni di persone - tra cui 1,2 milioni di minori - sono entrate in contatto con i servizi di salute mentale, con un aumento del 56% in otto anni.

E secondo i dati dell'Office for National Statistics, nel 2024 il suicidio è stata la prima causa di morte tra i giovani uomini tra i 20 e i 34 anni in Inghilterra e Galles, numeri che William ha definito «una vera catastrofe nazionale».

Il principe ha ribadito che parlarne può fare la differenza e ha chiesto «più modelli maschili» capaci di affrontare apertamente questi temi.

«Va bene chiedere supporto», ha detto, usando la metafora di una «cassetta degli attrezzi» emotiva: nessuno possiede tutti gli strumenti, ma si possono acquisire nel tempo.

Un milione per la prevenzione

Alle parole seguono i fatti. La Royal Foundation investirà oltre un milione di sterline per sostenere la nuova National Suicide Prevention Network, guidata dalla professoressa Ann John, con l'obiettivo di coordinare 20 organizzazioni nel Paese e migliorare prevenzione e accesso ai servizi.

L'impegno di William si inserisce in una linea già tracciata con la campagna Heads Together e in altre iniziative pubbliche, come il documentario «BBC» A Royal Team Talk: Tackling Mental Health.

Un'evoluzione significativa per una famiglia reale storicamente riservata: oggi il futuro re sceglie la vulnerabilità come parte del proprio ruolo pubblico.