Il principe di Galles parte per Rio de Janeiro con l'obiettivo di promuovere il progetto «Earthshot Prize» e partecipare al vertice delle Nazioni Unite sul clima. «Non vedo l'ora di conoscere la cultura, la natura e il calore del popolo brasiliano», scrive il futuro re.

Il principe William si prepara al decollo per il Brasile con un sorriso e un messaggio carico di entusiasmo.

È la sua prima visita ufficiale nel Paese sudamericano, dove parteciperà a una serie di eventi dedicati alla sostenibilità e al futuro del pianeta.

In un post pubblicato sull'account ufficiale del Principe e della Principessa del Galles su X (ex Twitter), William ha raccontato i suoi piani di viaggio, che comprendono la partecipazione a un vertice delle Nazioni Unite sul clima e la promozione della sua iniziativa ambientale, l'«Earthshot Prize», lanciata nel 2020 per finanziare progetti innovativi in campo ecologico.

«Mentre parto per Rio de Janeiro, sono entusiasta di questa mia prima visita e di poter conoscere la vibrante cultura del Brasile, la sua straordinaria biodiversità e, soprattutto, il calore del suo popolo», ha scritto il principe, accompagnando le parole con una suggestiva immagine della baia di Rio.

Nel suo messaggio, William ha anche sottolineato l'importanza del momento: «Con gli occhi del mondo puntati sul Brasile questa settimana, non c'è posto migliore per celebrare la leadership coraggiosa in materia di clima. L'Earthshot Prize ci permette non solo di riconoscere chi guida il cambiamento, ma anche di lasciarci ispirare da loro. Quando lavoriamo insieme, con ottimismo e coraggio, un futuro più sostenibile è alla nostra portata».

Mentre il principe si appresta a rappresentare la monarchia britannica sul palcoscenico internazionale, Kate Middleton resterà a casa con i loro tre figli – George, Charlotte e Louis – proseguendo i suoi impegni nel Regno Unito.

Il viaggio del principe arriva in una settimana delicata per la famiglia reale, segnata dall'annuncio di Buckingham Palace sulla rimozione di titoli e onorificenze a Andrew Mountbatten-Windsor, ex duca di York.