Il problema tecnico sulla canzone di Zoë Më avrebbe avuto conseguenze diverse in finale

La prima semifinale dell'ESC si è conclusa con un fastidioso inconveniente tecnico durante l'esibizione dell'elvetica Zoë Më. L'immagine televisiva si è bloccata nel bel mezzo della canzone. Se qualcosa di simile fosse accaduto in finale, la cantante avrebbe avuto una seconda possibilità. Ecco perché.

Hai fretta? blue News riassume per te La 69ma edizione dell'Eurovision Song Contest di Basilea (ESC) ha preso il via martedì con la prima semifinale.

Durante l'esibizione di Zoë Më, che gareggia per la Svizzera ed è già in finale dato che siamo il Paese ospitante, si è verificato un imbarazzante incidente con la telecamera.

«Poiché la canzone era fuori concorso, l'esibizione non è stata ripetuta e la gara è proseguita come previsto», ha dichiarato Adrian Erni, portavoce dell'ESC 2025, interpellato da blue News.

In parole povere, questo significa che se sabato dovesse accadere qualcosa di simile, gli artisti interessati potrebbero ripetere la loro esibizione. Mostra di più

La prima semifinale di martedì ha offerto tutto ciò che i fan dell'ESC amano: ballate sensuali, ritmi incalzanti, splendidi abiti, pelle nuda e tanta pelle e latex.

15 Paesi si sono contesi i 10 posti della finale di sabato, per la quale la Svizzera è già qualificata in quanto vincitrice dell'anno scorso grazie al pezzo di Nemo «The Code».

Martedì sera, Zoë Më ha potuto presentare per la prima volta ai telespettatori la sua canzone «Voyage». La 24enne ha dimostrato ancora una volta di avere una grande voce.

Ma proprio durante la sua esibizione si è verificato un imbarazzante inconveniente: nel bel mezzo della canzone, l'immagine televisiva si è improvvisamente bloccata e poi addirittura interrotta del tutto per un breve periodo.

«La messa in scena è andata a rotoli»

Il guasto è stato causato dalla telecamera sul palco. «Una parte della messa in scena è andata male», ha dichiarato il commentatore tedesco dell'ESC Thorsten Schorn alla «Bild».

In diretta però solo Jean-March Richard, il commentatore della RTS, ha specificato che «il piccolo problema di blocco della telecamera non faceva parte dei piani, ma sono cose che possono succedere in diretta».

Sugli altri canali principali come la RSI, Rai 2 o Francia 4, l'incidente, durato circa 7 secondi, 4 dei quali in cui lo schermo era nero e 3 in cui si va su una vista totale del pubblico, è stato oggetto d'attenzione.

Da notare che la delegazione svizzera aveva insistito per una realizzazione speciale per il proprio numero. «Solo una telecamera senza montaggio. E poi si è interrotta a metà».

Poco dopo la sua esibizione, anche la stessa Zoë Më si è espressa in una storia su Instagram: «Volevo affrontare il problema della telecamera. Ovviamente non fa parte della mia performance ed era la prima volta che succedeva», ha tenuto a precisare.

Zoë Më si è scusata su Instagram per l'inconveniente tecnico verificatosi durante la sua esibizione nella prima semifinale dell'ESC. Tuttavia, la cantante di Friburgo è fiduciosa che l'errore non si ripeterà sabato. Foto: Screenshot Instagram

Ha poi concluso: «Sono sicura che ci sarà una soluzione per quando salirò sul palco della finale».

La canzone era fuori concorso, quindi niente replica

Quando gli è stato chiesto dei problemi con la trasmissione della canzone svizzera, Adrian Erni, portavoce dell'Eurovision Song Contest 2025, ha dichiarato a blue News: «C'è stato un problema tecnico durante l'esibizione della Svizzera nella prima semifinale, che è stato rapidamente risolto».

E ha continuato: «Poiché la canzone era fuori concorso, l'esibizione non è stata ripetuta e la competizione è proseguita come previsto».

Sabato sarà possibile ripetere l'esibizione

In parole povere, questo significa che se un problema tecnico simile dovesse ripetersi sabato sera, gli artisti coinvolti potrebbero chiedere d'essere autorizzati a ripetere la loro performance.

In un concorso canoro televisivo non sarebbe una prima. Basti pensare all'ultimo Festival di Sanremo, quando nella serata dei duetti Bresh e Cristiano De André hanno avuto alcuni problemi tecnici durante la loro versione di «Crêuza de mä».

Durante la prima esibizione il microfono del rapper non ha funzionato correttamente e l'esibizione è stata interrotta. I duo, dopo gli aggiustamenti tecnici, hanno ricominciato da zero, ma il trasmettitore del microfono di De André si è staccato dai pantaloni e il jack si è sganciato.

La terza volta è stata quella buona e si è svolta senza intoppi.

Ovviamente per l'ESC sia gli addetti ai lavori che gli artisti, così come i milioni di spettatori, sperano che non ci siano problemi di nessun tipo.