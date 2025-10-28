1,8 miliardi di dollari d'incassoIl produttore del «Titanic» rivela perché il film per un periodo fu un grandissimo flop
Carlotta Henggeler
28.10.2025
«Le voci si diffusero a macchia d'olio»: nelle sue memorie pubblicate postume, il leggendario produttore Jon Landau descrive come il «Titanic» sia quasi passato alla storia del cinema come un mega-flop.
28.10.2025, 15:25
Hai fretta? blue News riassume per te
Nelle sue memorie, il produttore Jon Landau descrive come il film «Titanic» abbia sofferto per le voci di un enorme flop e per il panico degli studios durante il post-produzione.
I costi di produzione esplosero fino a circa 200 milioni di dollari e il film fu paragonato a famosi fallimenti come «Waterworld».
Solo dopo la positiva proiezione di prova lo scetticismo scomparve: «Titanic» divenne un blockbuster e vinse undici Oscar.
Undici Oscar e 1,8 miliardi di dollari di incassi in tutto il mondo: «Titanic» è stato il grande successo cinematografico degli anni Novanta.
Il dramma dell'iceberg, che ha trasformato Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in superstar, è uscito nelle sale nel 1997 e per dodici anni è stato il film di maggior successo di tutti i tempi.
L'ambizioso progetto del regista James Cameron era sospettato di passare alla storia del cinema come uno dei più grandi flop di tutti i tempi.
Nelle sue memorie, pubblicate postume, il produttore Jon Landau, morto nel 2024, ha rivelato quanto panico ci fosse a Hollywood prima dell'uscita del film.
Il portale «The Hollywood Reporter» ha pubblicato in esclusiva un estratto del libro «The Bigger Picture», che sarà pubblicato il 4 novembre.
Landau descrive il periodo di agonia dopo la fine delle riprese. «Abbiamo trascorso molti mesi in post-produzione. Intere trame e scene che avevamo girato con grande cura furono abbandonate quando il film fu assemblato», scrive il produttore.
«Nel frattempo, la stampa continuava a fare pressione. I giornalisti invadevano e si ingraziavano alla ricerca di notizie sensazionali. Le voci si diffusero a macchia d'olio».
Jon Landau: «Niente era vero, ma le voci sviluppano una vita propria»
I costi di produzione erano stati inizialmente stimati in 150 milioni di dollari. Alla fine il film è costato alle case di produzione coinvolte, Paramount Pictures e 20th Century Fox, circa 200 milioni di dollari, una cifra astronomica per l'epoca.
Lo scetticismo era altrettanto elevato, come scrive Landau: «Paragonarono Titanic, la cui uscita al cinema era ancora lontana mesi, a Ishtar, Waterworld e Cleopatra, i più noti flop della storia di Hollywood».
Tuttavia, Landau e Cameron volevano raggiungere grandi traguardi e rischiarono molto per farlo: «la loro reputazione, la loro carriera, i loro mezzi di sostentamento».
Gli studios cinematografici, sempre più in preda al panico, insinuarono che il film era troppo lungo e che gli effetti non avrebbero funzionato.
«Dicevano che la recitazione era debole. Niente di tutto questo era vero, ma le voci hanno preso vita», ha scritto il produttore, morto a Los Angeles a 63 anni. C'era il rischio che la percezione diventasse realtà: «Si finisce per inseguire dei fantasmi, il che può essere fatale».
Ma poi incontrò il capo della Fox Rupert Murdoch «nei giorni più bui della post-produzione». Durante la successiva conversazione, il magnate dei media commentò con calma le previsioni sul possibile flop: «Aspetterò di vedere il film, poi ti farò sapere».
Dopo una proiezione di prova davanti a un pubblico, i dubbi furono fugati. Il resto è storia del cinema.