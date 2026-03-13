Il racconto shock di Cristina D'Avena: «Le altre auto si sono fermate all'improvviso»

Cristina D'Avena sul palco. Imago

In un'intervista al settimanale «Oggi», Cristina D'Avena racconta la sua profonda devozione per Sant’Antonio di Padova e spiega perché è convinta che il santo le abbia salvato la vita in due incidenti stradali.

Cristina D'Avena è tornata a Sanremo durante la serata delle cover insieme alle Bambole di Pezza, ma in un'intervista al settimanale «Oggi», ha parlato anche di un aspetto molto personale della sua vita: la profonda devozione per Sant'Antonio di Padova.

La cantante racconta di avere con il santo un legame che sente molto forte: «Ho sempre avuto un grande amore per lui e sento di avere un vero rapporto spirituale. È il santo che ammiro, che mi ascolta e che mi protegge».

Secondo D'Avena, la sua protezione si sarebbe manifestata anche in due incidenti stradali particolarmente pericolosi dai quali è uscita illesa.

«Una quindicina di anni fa ero con mia sorella e alcuni amici: siamo finiti in un fosso su una strada secondaria tra Gallipoli e Otranto. Abbiamo sfiorato un albero enorme e un palo della luce, passando esattamente in mezzo», racconta.

Un altro episodio, ricorda, è avvenuto all'uscita di una galleria: «All'improvviso è scoppiata una gomma. La macchina ha iniziato a girare su se stessa ed è andata a sbattere contro il guardrail. In quel momento le altre auto si sono fermate all’improvviso, come se qualcuno le avesse bloccate».

Per l'artista non si tratta di semplici coincidenze: è convinta che in quei momenti qualcuno dall'alto l'abbia protetta.