Il rapper canadese Drake sarà all'Hallenstadion di Zurigo l'11 agosto. (immagine d'archivio) Keystone

Dopo una pausa dalla musica, la superstar canadese Drake, eterno rivale di Kendrick Lamar, torna per una tournée in Europa a sei anni di distanza. L'11 agosto il rapper, considerato uno degli artisti più ascoltati al mondo, si esibirà all'Hallenstadion di Zurigo.

Keystone-SDA SDA

Il tour europeo di Drake conta anche una doppia data a Milano (le uniche in Italia), all'Unipol Forum, il 29 e 30 agosto. Negli scorsi due anni il rapper si è esibito soprattutto in Nord America e Australia, hanno ricordato gli organizzatori in una nota odierna.

Dopo l'album «For All The Dogs» (2023) Drake si era preso una pausa per ragioni di salute. Quest'anno ha pubblicato il disco «$ome $exy $ongs 4 U» in collaborazione con il produttore R&B PartyNextDoor, prosegue la nota.

I biglietti per il concerto saranno in vendita da venerdì alle 12:00.