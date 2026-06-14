Il re di Svezia Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia arrivano al Teatro Reale. L'evento di gala si è tenuto in occasione del 50° anniversario di incoronazione dell'allora regina danese Margrethe II nel settembre 2022. (Foto d'archivio) KEYSTONE

Gli eventi pubblici e i discorsi sono all'ordine del giorno per il re Carlo Gustavo. Eppure, proprio una domanda d'amore sul suo anniversario di fidanzamento lo coglie alla sprovvista.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Il re Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia festeggeranno nel 2026 il loro 50° anniversario di fidanzamento.

Alla domanda sui piani per l'anniversario, il re ha reagito in modo sorprendentemente impreparato.

La coppia reale si è sposata nell'estate del 1976.

La regina Silvia ha preso con umorismo la risposta spontanea del marito. Ha sorriso e, durante l'intervista, gli ha posato scherzosamente una mano sulla spalla. Mostra di più

L'agenda del re Carlo XVI Gustavo di Svezia è costellata di discorsi pubblici e appuntamenti di ogni tipo. In qualità di capo di Stato di lunga data, ha una grande esperienza con i media ed è considerato un abile comunicatore, che nelle apparizioni pubbliche appare per lo più sicuro di sé ed eloquente.

Ma durante un'intervista con l'esperto del Palazzo Reale svedese Anders Pihlblad in occasione del suo 50° anniversario di fidanzamento, gli sono mancate le parole.

Il 19 giugno 1976, il reale scandinavo sposò la borghese Silvia Renate Sommerlath in una cerimonia pomposa a Stoccolma.

Durante la visita di Stato in Polonia a marzo, l'esperto di questioni reali Anders Pihlblad ha chiesto al re Carlo XVI Gustavo e alla regina Silvia come avrebbero festeggiato il loro 50° anniversario di fidanzamento.

La risposta sorprendentemente sincera del monarca svedese: «Ops, non ci ho ancora pensato. Al momento ho semplicemente troppo da fare».

La regina Silvia non riesce a trattenere un sorriso e posa la mano sulla spalla del suo consorte.

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In occasione del loro anniversario, il re Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia hanno concesso rari scorci della loro vita privata.

Per uno speciale televisivo trasmesso da TV4 l'8 giugno 2026, Anders Pihlblad ha accompagnato la coppia in diversi appuntamenti.

In queste occasioni, i due hanno parlato di ricordi comuni e raccontato aneddoti personali relativi a oltre cinque decenni di relazione, stando a «Gala.de».

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