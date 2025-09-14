Gianluca Izzo (sinistra) con il regista Jean-Stéphane Bron blue News

«The Deal», in onda la domenica su RSI La1 e disponibile su Play Suisse, parla dei negoziati nucleari tra Stati Uniti e Iran, che si sono svolti a Ginevra nel 2015. blue News ha parlato con il regista Jean-Stéphane Bron della sua serie politicamente esplosiva e avvincente.

Gianluca Izzo Fabienne Kipfer

Hai fretta? blue News riassume per te La nuova serie «The Deal» affronta un tema politicamente molto intenso: i negoziati nucleari tra Stati Uniti e Iran, con la Svizzera a far da supporto.

Il regista Jean-Stéphane Bron ha già dimostrato di saper trattare argomenti politici con «Mais im Bundeshuus» e «L'expérience Blocher».

blue News ha incontrato il losannese al Festival di Locarno per un'intervista in cui si parla della serie e del suo significato.

È possibile vedere tutti gli episodi di «The Deal» su Play Suisse Mostra di più

Jean-Stéphane Bron, lei ha spesso affrontato temi politici nei suoi film, ma cosa l'ha attratta di questa storia in particolare? Qual è stata la sua ispirazione?

Mi sono chiesto quale storia ci sia nel nostro Paese che sia fortemente radicata in Svizzera e allo stesso tempo abbia una dimensione internazionale. In altre parole, che tutto il mondo conosca. E non ce ne sono molte, davvero non ce ne sono.

L'accordo del 2015 ha fatto notizia in tutto il mondo. Tutti ne avevano sentito parlare e io stesso all'epoca ho letto molto sull'accordo nucleare tra Iran e Stati Uniti.

I negoziati sono ripresi di recente. Come li vede ora, considerando anche la presidenza Trump? Cosa la preoccupa?

Sì, è davvero una coincidenza, perché abbiamo iniziato a scrivere nel 2018. Abbiamo girato nel 2024.

Ma ha la sensazione che la presidenza di Trump possa addirittura essere vantaggiosa in questo senso?

È un mondo diverso. Ma lo sapevamo già quando stavamo scrivendo: non è una cosa che scopriamo solo ora. In effetti, all'epoca pensavamo che questi negoziati fossero l'ultimo tentativo di mantenere in vita il multilateralismo, l'idea di diversi Paesi che discutono insieme per trovare una soluzione. Questa idea è morta.

Cosa intende dire?

Oggi le relazioni internazionali sono determinate dal potere, dalle minacce e dall'equilibrio di potere. Abbiamo cercato di mostrare un mondo che appartiene al passato, ma che ora è una sorta di utopia per il futuro.

Tutte le guerre finiscono a un certo punto, e allora bisogna sedersi a un tavolo e negoziare. (...) L'idea del negoziato, della diplomazia come arma di pace. Era così ieri, è così oggi e sarà così domani.

Ma la natura delle relazioni internazionali è cambiata: è diventata violenta. È un mondo in cui la violenza e il potere vengono usati per imporre il proprio punto di vista.

Vede il ruolo della Svizzera nella storia come un ruolo critico o più come un ruolo esemplare, diplomatico?

In francese si parla di bons offices. Si tratta fondamentalmente di servizi. La Svizzera è stata spesso al centro di negoziati molto importanti, non solo perché siamo un bel Paese con grandi alberghi, ma perché siamo neutrali, abbiamo competenze e siamo bravi a mediare.

Non si tratta di negoziati diretti, ma di aiutare tutti a trovare una soluzione: questo include servizi, infrastrutture, sicurezza.

Come lo implementate nella serie?

Nella serie, questa funzione è messa in discussione dal personaggio principale di Alexandra: si tratta di decidere tra neutralità e azione.

Fare una scelta e dire: faremo questo, aiuteremo, non siamo solo neutrali. E lei, Alexandra, è ovviamente pura finzione. Supererà quella linea. Si farà coinvolgere per salvare qualcuno. Senza svelare troppo (ride).

Juliet Stevenson, nel ruolo di Cindy Cohen al tavolo dei negoziati SRF

Parliamo ancora dei personaggi. Lei mostra un lato molto umano di tutti questi diplomatici e ci fa intravedere la loro vita privata. Quanto è stato importante portare questa umanità in questo thriller politico?

Credo che la dimensione umana giochi un ruolo molto importante in questi negoziati. Tutte queste piccole cose, per quanto semplici, ci permettono di capire l'altra persona, di entrare nella sua testa, di comprendere la sua personalità: questo è essenziale.

I diplomatici al tavolo hanno un'agenda, sono molto bravi, sono precisi, e così via. Ci sono fatti su cui bisogna basarsi. Ma c'è anche la dimensione umana, il lato personale, che è fondamentale.

E tutti i diplomatici o i capi di protocollo ci dicono che si tratta di creare le condizioni per questo dialogo: lo si può fare anche mostrando chi si è. Devi rivelare un po' di te stesso. Non si tratta solo di come ci si impegna nelle discussioni e così via.

Raccontate la storia da diverse prospettive. Si vede la prospettiva dei giornalisti, dei politici e dei diplomatici. Che cosa voleva ottenere con questo?

È un aspetto che apprezzo molto nei film e nelle serie. Sia nei documentari che nelle storie di fantasia, ci si può sempre interrogare: chi ha ragione, chi ha torto, ecc.

Come posso coinvolgere il pubblico in un dibattito intenso in cui vengono portati diversi punti di vista? Simile alla presentazione di un caso giudiziario.

Come si applica alla serie?

C'è stata una discussione all'interno della delegazione americana, della delegazione iraniana e della società iraniana: dovremmo negoziare con gli Stati Uniti? E nella serie abbiamo affrontato questa domanda. C'è stato anche un dibattito da parte americana, che comprendiamo molto bene dalla prospettiva odierna: negoziati o sanzioni?

Ci sono anche esempi molto recenti...

Sono domande che oggi sono di nuovo di grande attualità: negoziare con Putin o imporre sanzioni contro Putin? Negoziare con Hamas o imporre sanzioni contro Hamas?

La questione di come procedere ha svolto un ruolo importante per la parte democratica all'epoca. Allora eravamo nel bel mezzo della guerra siriana, Bashar al-Assad era al potere e bombardava il suo stesso popolo. A un certo punto, gli americani si sono chiesti: «Vogliamo davvero negoziare con gli alleati di quest'uomo?».

All'epoca l'Iran era un alleato della Siria. Così si sono detti: «No, continueremo con le sanzioni e smetteremo di parlare con queste persone». Obama decise che dovevano arrivare all'estremo.

Al centro di un incontro delicato: Veerle Baetens nel ruolo di Alexandra Weiss SRF

L'attrice belga Veerle Baetens interpreta in modo eccellente il ruolo principale di Alexandra Weiss. Sembra depressa e allo stesso tempo è così concentrata. Come è nata questa collaborazione?

Un giorno ho iniziato a guardare le interviste televisive delle attrici che sono state messe in discussione, invece dei loro film. Volevo vedere la loro vera natura. E poi mi sono imbattuto in una breve intervista a Veerle Baetens, dove era davvero fantastica, piena di energia.

Quando l'ho incontrata, mi sono detto: è esattamente il tipo di persona che stavo cercando per Alexandra, è sempre in movimento, come una pallina da flipper, capite? Deve andare lì, deve andare là... Avevo bisogno di qualcuno che avesse energia, velocità, che sapesse giocare in modo rapido e preciso. Questo è stato molto convincente e molto prezioso.

«The Deal» è la prima serie a celebrare la sua prima mondiale in Piazza Grande. Cosa significa questo per voi? Cosa si aspetta?

È un po' un paradosso. Per me la Piazza è come la chiesa o il tempio del cinema. Per un regista è probabilmente l'esperienza più emozionante che possa fare. Di solito si guardano le serie da soli, a letto, sul divano, per una domenica intera.

Si può anche essere un po' depressi dopo aver visto otto episodi di fila e chiedersi: cosa ho fatto della mia vita per dodici o otto ore? E il fatto che qui si tratti di un'esperienza condivisa dà alla serie un grande significato.

Grazie per averci parlato e buona fortuna con la vostra serie!