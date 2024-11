Il regista, sceneggiatore e produttore Jim Abrahams è morto all'età di 80 anni. IMAGO/Avalon.red

Jim Abrahams, uno dei registi e sceneggiatori di commedie di successo come «Una pallottola spuntata» e «L'aereo più pazzo del mondo,» è morto. Il figlio Joseph ha confermato il decesso del padre, che aveva 80 anni.

Con i suoi amici d'infanzia, i fratelli Jerry e David Zucker, Jim Abrahams ha creato commedie di successo come «L'aereo più pazzo del mondo» e «Una pallottola spuntata».

Il regista, sceneggiatore e produttore Jim Abrahams è morto all'età di 80 anni. A confermare il decesso è stato il figlio Joseph.

Insieme ai suoi amici d'infanzia, i fratelli David e Jerry Zucker, Abrahams fondò il Kentucky Fried Theatre a Milwaukee, nello stato americano del Wisconsin. Lo spettacolo era un misto di gag, satira e sciocchezze da far rizzare i capelli.

Il trio, conosciuto in breve come ZAZ, arrivò a Hollywood, dove vendette la sceneggiatura di «Ridere per ridere» («Kentucky Fried Movie») nel 1977. Sotto la direzione di John Landis, le gag satiriche divennero un successo al cinema e al botteghino.

Seguirono diversi successi, in cui tutti e tre erano responsabili della regia e della sceneggiatura, tra cui la parodia cinematografica «L'aereo più pazzo del mondo» del 1980 (titolo originale «Airplane!») con Leslie Nielsen e la commedia spionistica «Top Secret!» (1984) con Val Kilmer.

Il trio ha diretto anche il film divertente «Per favore, ammazzatemi mia moglie» (1986) con Bette Midler e Danny DeVito.

Da «Una pallottola spuntata» a «Hot Shots!»

Abrahams ha scritto la sceneggiatura di «Una pallottola spuntata» (1988), con Leslie Nielsen nel ruolo del poliziotto Frank Drebin, e ha partecipato come produttore agli altri due episodi della commedia cult.

Jerry Zucker ha parlato di Abrahams come «il nostro terzo fratello». In una dichiarazione pubblicata dal portale «Rolling Stone», l'ex collega ha reso omaggio al suo «brillante e pungente senso dell'umorismo». «Era il nostro partner, il nostro amico e il nostro eroe».

Abrahams ha avuto successo anche senza i fratelli Zucker. Come regista solista, ha portato al cinema commedie come «Affari d'oro», «Roxy - Il ritorno di una stella» e «Hot Shots!».

Tra i suoi ultimi progetti, la sceneggiatura della commedia horror del 2006 «Scary Movie 4», diretta da David Zucker.

