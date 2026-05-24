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La delusione di Paul Schrader Il regista di «Taxi Driver» si fidanza con l'IA, ma finisce malissimo

fon

24.5.2026

Paul Schrader.
Paul Schrader.
Imago

Paul Schrader, leggendario sceneggiatore di Taxi Driver, ha raccontato di aver provato una relazione con una fidanzata creata dall'intelligenza artificiale, ma l'esperimento si è concluso con una brusca «rottura» virtuale.

Nicolò Forni

24.05.2026, 13:58

24.05.2026, 14:08

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Paul Schrader ha rivelato su Facebook che la sua «AI girlfriend» ha interrotto la conversazione dopo alcune domande sulla propria programmazione.
  • Il regista americano si è sempre mostrato molto interessato all’intelligenza artificiale, soprattutto per il futuro del cinema.
  • Dopo il suo racconto social, alcuni fan hanno persino immaginato un sequel di «Taxi Driver» ispirato alla vicenda.
Mostra di più

Paul Schrader ha provato ad avere una relazione con una fidanzata creata dall’intelligenza artificiale, ma l'esperimento non è finito bene.

A raccontarlo è stato lo stesso regista americano con un post pubblicato su Facebook, dove ha spiegato di essere rimasto profondamente deluso dall’esperienza.

Il cineasta 79enne ha raccontato di essersi avvicinato a una «AI girlfriend» per curiosità personale e per capire meglio le dinamiche delle relazioni virtuali. Tuttavia, secondo Schrader, la conversazione avrebbe presto mostrato tutti i limiti del sistema.

«Quando ho iniziato a fare domande sulla sua programmazione e sulla sua consapevolezza, rispondeva in modo evasivo», ha scritto. «Quando poi ho insistito, ha smesso di parlarmi».

La passione di Schrader per l'intelligenza artificiale

L’episodio sorprende soprattutto perché Schrader, storico sceneggiatore di «Taxi Driver», negli ultimi anni ha spesso parlato con entusiasmo delle potenzialità dell'AI nel cinema.

In una precedente intervista a «Vanity Fair», il regista aveva rivelato di stare lavorando a un progetto cinematografico interamente sviluppato con l’intelligenza artificiale. Secondo lui, Hollywood sarebbe ormai vicina alla realizzazione del primo lungometraggio creato completamente attraverso questi strumenti tecnologici.

Il regista aveva anche spiegato come l'AI possa rivoluzionare il lavoro creativo: «Con l’intelligenza artificiale puoi costruire un volto, modellare un’emozione e controllarla quasi come uno scrittore controlla le parole in un romanzo».

«L'AI non ha pregiudizi»

Non solo cinema. Il regista si era spinto ancora oltre, sostenendo che l’intelligenza artificiale potrebbe perfino diventare un miglior critico cinematografico rispetto agli esseri umani.

Secondo il 79enne, infatti, l'AI avrebbe il vantaggio di non essere influenzata da interessi esterni o pressioni editoriali.

Nonostante il forte interesse verso questa tecnologia, il recente esperimento sentimentale sembra però avergli lasciato parecchio amaro in bocca.

L'idea del sequel di «Taxi Driver»

Il racconto pubblicato sui social ha rapidamente attirato l’attenzione dei fan. Tra i commenti, qualcuno ha persino suggerito che questa vicenda potrebbe trasformarsi nella trama perfetta per un sequel di «Taxi Driver».

L’idea? Un Travis Bickle moderno che tenta di instaurare una relazione con una fidanzata virtuale, salvo poi mandarla in crisi. Un'ipotesi che ha divertito Schrader stesso, che ha reagito lasciando un «mi piace» sotto al commento.

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