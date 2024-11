Brad Pitt e George Clooney

Jon Watts ha deciso di abbandonare il secondo capitolo del film dopo la scelta di Apple di distribuirlo esclusivamente sulla piattaforma streaming, rinunciando all'uscita nelle sale.

Ad agosto, a poche settimane dalla data prevista per il debutto di settembre, Apple aveva annunciato che «Wolfs» sarebbe uscito su Apple TV+ anziché al cinema.

Contestualmente, lo studio aveva comunicato che il regista di «Spider-Man: No Way Home» avrebbe scritto e diretto un sequel della commedia d'azione, che vedeva Brad Pitt e George Clooney nei panni di fixer costretti a lavorare insieme per risolvere un disastro.

Ora Watts rivela di non aver mai approvato l'annuncio del sequel e di aver restituito in silenzio l'anticipo ricevuto, dopo aver perso fiducia nei dirigenti di Apple per il cambio improvviso della strategia di distribuzione.

«A inizio anno ho mostrato ad Apple il montaggio finale di «Wolfs». Erano entusiasti e mi hanno subito commissionato il sequel», ha spiegato il regista.

«Ma il passaggio dell'ultimo minuto da una distribuzione cinematografica garantita a un'uscita streaming è stato un fulmine a ciel sereno, deciso senza spiegazioni o discussioni. Non mi è stato nemmeno comunicato fino a meno di una settimana prima dell'annuncio pubblico».

Watts prosegue: «Ero incredulo e ho chiesto loro di non includere la notizia del sequel nel comunicato stampa. Hanno ignorato la mia richiesta e l'hanno comunque annunciato, probabilmente per mascherare il cambio di strategia con una nota positiva. A quel punto, ho deciso di restituire i soldi ricevuti per il sequel».

Il regista ha scelto di mantenere la vicenda privata per mesi, temendo che eventuali polemiche potessero danneggiare il film. Nonostante tutto, Watts si dice pronto a lavorare di nuovo con Pitt, Clooney e il resto del cast. Tuttavia, ha concluso: «La verità è che non è stato Apple a cancellare il sequel di «Wolfs», ma io, perché non mi fidavo più di loro come partner creativo».

«Wolfs» ha debuttato al Festival del Cinema di Venezia il 1° settembre, ma senza la presenza del regista, assente per via del Covid. Il film è stato distribuito per una settimana in alcune sale prima di approdare su Apple TV+ il 27 settembre.

