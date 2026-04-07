Kanye West. Keystone

Il Regno Unito ha negato il visto d'ingresso a Kanye West, che avrebbe dovuto esibirsi quest'estate al Wireless Festival di Londra, ora annullato.

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Hai fretta? blue News riassume per te Il governo britannico ha negato l’ingresso a Kanye West per motivi legati alle sue dichiarazioni controverse, ritenute non compatibili con il bene pubblico.

A causa del divieto, gli organizzatori hanno annullato il Wireless Festival di Londra, già segnato dal ritiro di diversi sponsor.

Il visto del rapper, inizialmente concesso e poi messo in revisione, è stato infine definitivamente respinto. Mostra di più

La decisione del governo britannico, riferisce la BBC, si basa sul fatto che la presenza del rapper americano – controverso per anni di dichiarazioni antisemite, razziste e pro-nazismo – non sarebbe favorevole al bene pubblico.

In questo modo viene messa la parola fine alle polemiche causate dalla partecipazione dell'artista al festival, inizialmente previsto al Finsbury Park di Londra dal 10 al 12 luglio e dal quale vari sponsor, inclusi Pepsi e Diageo, si erano ritirati.

Gli organizzatori avevano difeso il ritorno del rapper invitando al «perdono». Vista la mancata concessione del visto d'ingresso, hanno ora deciso di cancellare l'intero evento: «In seguito alla decisione del Ministero dell'interno di vietare l'ingresso» di Kanye West nel Regno Unito, «siamo stati costretti ad annullare il Wireless Festival», hanno scritto gli organizzatori su Instagram.

Definitivamente respinto

Kanye West era stato prenotato come headliner per tutte e tre le serate del festival londinese. Secondo Melvin Benn, amministratore delegato di Festival Republic, l'organizzatore dell'evento, al rapper era stato concesso il visto «negli ultimi giorni».

Tuttavia, l'Home Office, il Ministero dell'interno britannico, aveva precisato che il permesso d'ingresso era «in revisione».

Ora la domanda d'ingresso online presentata dal rapper e la concessione automatica dell'Electronic Travel Authorisation (ETA) sono state bloccate.