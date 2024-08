Elena Sofia Ricci

L'attrice torna nei panni di Lucia Liguori, alle prese con la sua vivace famiglia allargata.

Covermedia

Dopo anni di attesa, la famiglia più amata della TV italiana, i Cesaroni, sta per tornare sugli schermi con una nuova stagione.

La notizia che ha entusiasmato i fan è il ritorno di Elena Sofia Ricci nel ruolo iconico di Lucia Liguori. L'attrice ha condiviso le sue emozioni riguardo al ritorno: «È come se non fosse passato un giorno da quando ho interpretato Lucia l'ultima volta. Tornare nei suoi panni è stato come ritrovare una vecchia amica, un'esperienza che non vedo l'ora di condividere con il pubblico».

Il nuovo capitolo della serie non sarà solo un ritorno nostalgico, ma una riflessione sui tempi moderni, integrando temi attuali, mantenendo però la leggerezza e l'umorismo che hanno reso i Cesaroni una serie tanto amata.

Elena Sofia Ricci ha detto: «Questa nuova stagione affronterà temi contemporanei, pur mantenendo il cuore e l'anima che hanno sempre caratterizzato i Cesaroni. È un progetto speciale non solo per me, ma anche per il pubblico che ha seguito la serie fin dall'inizio».

La serie promette di unire vecchie e nuove generazioni, offrendo una trama che rispetta il passato ma guarda al futuro, proprio come la sua protagonista. «Non vedo l'ora che i fan possano vedere come si sono evoluti i nostri personaggi. Sarà come un viaggio nel tempo, ma con occhi nuovi», ha concluso l'attrice.

