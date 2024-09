Dave Grohl, frontman della band Foo Fighters, vuole riconquistare la fiducia della sua famiglia. (foto d'archivio) Keystone

Il rocker statunitense Dave Grohl è diventato di nuovo padre, ma al di fuori del suo matrimonio. Il frontman della band Foo Fighters lo ha annunciato su Instagram.

Non ha usato giri di parole Dave Grohl per annunciarlo: «Di recente sono diventato padre di una bambina, nata fuori dal matrimonio». Il rocker statunitense lo ha scritto su Instagram, precisando comunque di voler essere un genitore «amorevole e solidale», anche se sua moglie non è la madre della neonata.

Il frontman dei Foo Fighters ha tenuto a precisare anche di amare la moglie e i loro tre figli e che farà tutto il possibile per «riconquistare la sua fiducia e guadagnarsi il suo perdono».

Il 55enne è sposato con la statunitense Jordyn Blum (48 anni) dal 2003 e hanno tre figlie di 10, 15 e 18 anni.

Era batterista dei Nirvana

Prima della sua carriera con i Foo Fighters, Grohl era conosciuto come batterista del leggendario trio grunge rock Nirvana («Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are»).

I Foo Fighters hanno pubblicato il loro undicesimo album in studio «But Here We Are» nel 2023, in cui il musicista e i suoi colleghi hanno affrontato tragedie personali.

Dopo la morte del loro batterista Taylor Hawkins nel 2022, la band ha descritto le varie fasi del lutto.

