Alcuni osservatori ritengono che i reali britannici stiano inviando messaggi simbolici di sostegno al Canada in risposta alle politiche di Trump, attraverso gesti che potrebbero sembrare insignificanti, ma che hanno un profondo significato politico.

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo III ha indossato onorificenze militari canadesi e piantato un acero rosso nei giardini di Buckingham Palace, gesti interpretati come un segnale di solidarietà verso il Canada in un momento di tensione con gli Stati Uniti.

Durante il Commonwealth Day, i sovrani britannici hanno utilizzato troni decorati con foglie d'acero, mentre la principessa Kate ha indossato un abito rosso, dettagli che molti hanno visto come simboli di vicinanza alla nazione nordamericana.

Secondo esperti reali, queste azioni fanno parte di una strategia sottile per esprimere sostegno al Canada, seguendo l'esempio della regina Elisabetta, senza infrangere la regola di neutralità politica della monarchia. Mostra di più

I reali britannici, noti per la loro neutralità politica, sembrano aver trovato modi sottili per esprimere il loro sostegno al Canada in un momento di tensione con gli Stati Uniti.

Recentemente, re Carlo III ha indossato onorificenze militari canadesi durante una visita alla portaerei «HMS Prince of Wales», un gesto che molti hanno interpretato come un segnale di solidarietà verso il Canada.

Carolyn Harris, esperta di questioni reali, ha sottolineato sulle pagine del «Toronto Star» l'importanza di questo gesto, soprattutto dopo l'incontro del sovrano con l'ex premier canadese Justin Trudeau.

Oltre a questo, re Carlo ha accolto funzionari canadesi a Buckingham Palace, consegnando loro una spada cerimoniale e piantando un acero rosso nei giardini del palazzo. Sebbene ufficialmente l'albero sia stato piantato per onorare una rete di foreste del Commonwealth, il tempismo ha sollevato speculazioni sul suo significato simbolico.

Questi gesti sembrano indicare un sostegno alla sovranità canadese, in un momento in cui le relazioni con gli Stati Uniti sono tese.

Altri segnali di vicinanza con il Canada

Durante il Commonwealth Day, re Carlo e la regina Camilla hanno utilizzato troni canadesi decorati con foglie d'acero, un altro simbolo di vicinanza alla nazione nordamericana.

Recentemente anche la principessa Kate ha attirato l'attenzione indossando un abito rosso, il colore della foglia d'acero sulla bandiera canadese. Questo ha portato molti a credere che i reali stiano seguendo l'esempio della defunta regina Elisabetta, che aveva mostrato il suo sostegno al Canada in passato.

L'esperta di reali britannici Sarah Hewson e il fotografo reale Arthur Edwards hanno entrambi suggerito che questi gesti non siano casuali, ma piuttosto parte di una strategia per mostrare sostegno al Canada. Mentre i reali non possono esprimere apertamente opinioni politiche, i loro gesti simbolici parlano chiaro a chi sa interpretarli.

