Nel cast figurano nomi di primo piano come Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini ed Edoardo Pesce. La produzione è affidata a Lotus Production, in collaborazione con Rai Cinema e Disney+, con distribuzione prevista da 01 Distribution.
Il «rumore» come protagonista
La trama resta volutamente avvolta nel mistero: il romanzo di Genovese racconta l’intreccio di tre famiglie segnate da segreti, bugie e un evento inatteso che sconvolge le loro esistenze. Il regista conferma che il film esplora il tema del «rumore» delle verità nascoste e del peso dei non detti in una società sempre più frenetica.
Le ambientazioni metropolitane, tra Milano e Roma, e la coralità del cast fanno presagire un lavoro ambizioso, capace di coniugare dramma e riflessione sociale. Genovese torna con un progetto scritto e diretto da lui, in collaborazione con lo sceneggiatore e attore Rolando Ravello.
Dopo «Il rumore delle cose nuove», il cineasta è già al lavoro sulla stesura del soggetto per un film internazionale e valuta una serie TV ambientata nel mondo del giornalismo ambientale.