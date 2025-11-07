Paolo Genovese torna con un progetto scritto e diretto da lui.

Il regista apre le riprese del nuovo film corale tratto dal suo romanzo.

Covermedia Covermedia

Paolo Genovese dà il via a «Il rumore delle cose nuove», il suo nuovo lungometraggio tratto dall’omonimo romanzo.

Le riprese, che si svolgono tra Roma e Milano e dureranno sette settimane, segnano il ritorno del regista dietro la macchina da presa dopo il successo di «Follemente».

Nel cast figurano nomi di primo piano come Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini ed Edoardo Pesce. La produzione è affidata a Lotus Production, in collaborazione con Rai Cinema e Disney+, con distribuzione prevista da 01 Distribution.

Il «rumore» come protagonista

La trama resta volutamente avvolta nel mistero: il romanzo di Genovese racconta l’intreccio di tre famiglie segnate da segreti, bugie e un evento inatteso che sconvolge le loro esistenze. Il regista conferma che il film esplora il tema del «rumore» delle verità nascoste e del peso dei non detti in una società sempre più frenetica.

Le ambientazioni metropolitane, tra Milano e Roma, e la coralità del cast fanno presagire un lavoro ambizioso, capace di coniugare dramma e riflessione sociale. Genovese torna con un progetto scritto e diretto da lui, in collaborazione con lo sceneggiatore e attore Rolando Ravello.

Dopo «Il rumore delle cose nuove», il cineasta è già al lavoro sulla stesura del soggetto per un film internazionale e valuta una serie TV ambientata nel mondo del giornalismo ambientale.