Al via le riprese «Il rumore delle cose nuove»: Paolo Genovese torna in scena

Covermedia

7.11.2025 - 13:00

Paolo Genovese torna con un progetto scritto e diretto da lui.
Paolo Genovese torna con un progetto scritto e diretto da lui.

Il regista apre le riprese del nuovo film corale tratto dal suo romanzo.

Covermedia

07.11.2025, 13:00

07.11.2025, 13:14

Paolo Genovese dà il via a «Il rumore delle cose nuove», il suo nuovo lungometraggio tratto dall’omonimo romanzo.

Le riprese, che si svolgono tra Roma e Milano e dureranno sette settimane, segnano il ritorno del regista dietro la macchina da presa dopo il successo di «Follemente».

Cinema. «Follemente», del regista Paolo Genovese, conquista pubblico e critica

Cinema«Follemente», del regista Paolo Genovese, conquista pubblico e critica

Nel cast figurano nomi di primo piano come Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini ed Edoardo Pesce. La produzione è affidata a Lotus Production, in collaborazione con Rai Cinema e Disney+, con distribuzione prevista da 01 Distribution.

Il «rumore» come protagonista

La trama resta volutamente avvolta nel mistero: il romanzo di Genovese racconta l’intreccio di tre famiglie segnate da segreti, bugie e un evento inatteso che sconvolge le loro esistenze. Il regista conferma che il film esplora il tema del «rumore» delle verità nascoste e del peso dei non detti in una società sempre più frenetica.

Le ambientazioni metropolitane, tra Milano e Roma, e la coralità del cast fanno presagire un lavoro ambizioso, capace di coniugare dramma e riflessione sociale. Genovese torna con un progetto scritto e diretto da lui, in collaborazione con lo sceneggiatore e attore Rolando Ravello.

Dopo «Il rumore delle cose nuove», il cineasta è già al lavoro sulla stesura del soggetto per un film internazionale e valuta una serie TV ambientata nel mondo del giornalismo ambientale.

