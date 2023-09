Il documentario Netflix del principe Harry «Invictus Games» non è un successo di ascolti. KEYSTONE

L'appassionato progetto del principe Harry, il documentario «Invictus Games», ha fallito. Mentre la sua precedente produzione, la serie «Harry & Meghan», ha avuto dei buoni ascolti, la sua nuova docu-serie non ha attirato molto pubblico. L’accordo con Netflix rischi ora di fallire?

Hai fretta? blue News riassume per te Nuovi guai per il principe Harry: il suo nuovo documentario Netflix «Invictus Games: Indomitable at Heart» non è un vincitore di ascolti.

L'appassionato progetto di Harry fallisce. Nelle ultime classifiche del colosso dello streaming, il documentario non è nemmeno nelle posizioni più basse.

Che il lucroso accordo con Netflix sia giunto ora al termine? Mostra di più

Il 2023 si sta trasformando sempre più in un anno fallimentare per il principe Harry e la duchessa Meghan.

Solamente quest'estate il servizio di musica in streaming Spotify ha concluso prematuramente l'accordo da un milione di dollari con gli ex membri senior della famiglia reale. Semplicemente «si aspettavano di più», ha detto succintamente Spotify.

Adesso anche l'accordo con Netflix potrebbe essere su un terreno instabile: l'appassionato progetto di Harry, la docu-serie «Invictus Games: Invincible at Heart», è un flop di ascolti.

Nemmeno nelle posizioni più basse della classifica

Di recente Netflix ha pubblicato la classifica mondiale settimanale. Il periodo preso in considerazione è stato dal 28 agosto al 3 settembre 2023.

La docuserie del principe non ha avuto un buon risultato: addirittura non è nemmeno nelle posizioni più basse della classifica. In altre parole: è un flop di ascolti.

Pure nella classifica nazionale le cose non sembrano migliorare: né in Inghilterra, la vecchia patria di Harry, né negli Stati Uniti né in Germania, la produzione si riesce ad affermare. Questo significa che il suo documentario per il piccolo schermo si è rivelato un fallimento globale.

A termine di paragone, l'adattamento cinematografico dell'anime «One Piece» è al numero uno nelle classifiche del colosso di streaming. La prima stagione della miniserie è stata vista complessivamente 18,5 milioni di volte in tutto il mondo.

Un cattivo presagio per il principe?

Queste non sono affatto buone notizie per Harry e Meghan, che già in estate hanno dovuto accettare la risoluzione dell'accordo milionario con Spotify.

Il servizio di musica in streaming ha rescisso anticipatamente il contratto con Archewell Productions, la società dei duchi di Sussex, in quanto non era soddisfatto del risultato e non era d'accordo con le idee per il podcast di Harry.