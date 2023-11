Margot Robbie

L'attrice ha risposto alla domanda che tutti i fan si stanno facendo dopo il successo del film sulla bambola Mattel.

Margot Robbie, attrice protagonista e produttrice di «Barbie», ha le idee chiare.

Parlando ai microfoni di Associated Press sul red carpet del recente evento Variety Power of Women 2023, Margot Robbie ha detto a proposito di un secondo film sulla famosa bambola: «Penso che abbiamo messo tutto in questo. Non l'abbiamo costruito pensando alla possibilità di realizzare una trilogia o qualcosa di simile. Greta Gerwig (la regista e co-sceneggiatrice della pellicola, ndr) ha messo tutto in questo film, quindi non riesco a immaginare cosa potrebbe esserci dopo».

La Robbie ha inoltre parlato dell'importanza del successo di Barbie: «La lezione più importante è che i film originali possono ancora essere dei grandi successi al box office. Non è necessario che sia un sequel, un prequel o un remake. Può essere totalmente originale».

«Solo perché c'è una protagonista femminile non vuol dire che non avrà successo, che è un'idea sbagliata che molte persone hanno ancora. Quindi è realmente importante che Barbie abbia avuto dei risultati così buoni», ha aggiunto.

Covermedia