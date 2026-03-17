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Dopo il successo globale del primo film, Paul Feig annuncia le riprese: cast confermato e nuovi ingressi in arrivo.

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Paul Feig accelera. Dopo il successo al botteghino di «The Housemaid», il regista ha annunciato che il sequel inizierà le riprese in autunno.

Il thriller psicologico, tratto dal romanzo di Freida McFadden, ha conquistato il pubblico al momento dell'uscita, spingendo la produzione a mettere rapidamente in cantiere un seguito. Il film si avvicina ai 400 milioni di dollari di incasso mondiale (circa 370 milioni di euro), confermando il forte richiamo della storia nelle sale.

Alla regia torna lo stesso Feig, affiancato ancora dalla sceneggiatrice Rebecca Sonnenshine. Confermati anche i protagonisti Sydney Sweeney e Michele Morrone, mentre nuovi attori – per ora non annunciati – entreranno a far parte del cast.

«Inizieremo a girare in autunno. La sceneggiatura è pronta, stiamo solo facendo qualche piccola revisione. Siamo pronti a partire», ha dichiarato il regista, sottolineando l'entusiasmo per il ritorno in sala dopo diversi progetti distribuiti in streaming.

Feig ha evidenziato anche il valore dell'esperienza cinematografica: il successo del film dimostra che il pubblico continua a cercare storie da vivere collettivamente.

Nel primo capitolo, Sydney Sweeney interpretava Millie, una governante assunta da una famiglia benestante dietro la cui facciata perfetta si nascondevano segreti inquietanti.

Il sequel, tratto dal romanzo «The Housemaid's Secret», seguirà la protagonista alle prese con una nuova famiglia, aprendo a sviluppi ancora più oscuri.

Al momento non sono stati comunicati né la data di uscita né i dettagli completi sul nuovo cast. Ma dopo il successo del primo film, le aspettative sono già altissime.