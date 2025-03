Jeff Bezos

Luigi Brugnaro è certo che la città sarà in grado di ospitare il matrimonio del fondatore di Amazon, nel rispetto degli abitanti e dei turisti.

Covermedia Covermedia

Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, conferma che le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez si svolgeranno in città.

Brugnaro si è detto certo che la città sarà in grado di gestire l'evento nel massimo della sicurezza e del rispetto per gli abitanti e i turisti della città lagunare.

«Stiamo lavorando e supportando reciprocamente gli organizzatori, affinché l'evento sia assolutamente rispettoso della fragilità e dell'unicità della città», ha affermato Brugnaro.

Nel comunicato non viene indicata nessuna data, sebbene secondo varie indiscrezioni le nozze dovrebbero svolgersi tra il 24 e il 26 giugno.

«Le tante notizie e informazioni che circolano sul matrimonio di Jeff Bezos sono del tutto infondate», recita il comunicato. «Ci saranno circa 200 invitati, per cui sarà facile per Venezia accogliere questo evento, senza alcuno stravolgimento per la città, i suoi residenti o i turisti».

Brugnaro ha aggiunto che Venezia ha ospitato eventi «molto più impattanti di questo».

«Venezia è sempre stato il palcoscenico di eventi e manifestazioni (sia di natura pubblica che privata) che sono stati gestiti professionalmente evitando qualsiasi disturbo alla comunità», ha aggiunto Brugnaro

Ha quindi citato i summit G20 e G7, gli incontri bilaterali di Stato, le Biennali d'Arte, Architettura e Cinema e altri celebri matrimoni. Tra gli altri anche George e Amal Clooney si sono sposati a Venezia nel 2014.

Sono circolate varie voci sulle imminenti nozze. Bezos si è visto costretto a smentire un'indiscrezione secondo la quale le nozze con Lauren si sarebbero tenute ad Aspen (Colorado) lo scorso dicembre.

Bezos è proprietario del Washington Post, nonché fondatore e principale azionista di Amazon.