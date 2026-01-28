Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz (immagine d'archivio), Imago

Il tatuaggio «Mama's Boy» che Brooklyn Beckham aveva dedicato alla madre Victoria è stato coperto, e oggi quel gesto sembra raccontare molto della frattura che divide la famiglia.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Brooklyn Beckham ha coperto il tatuaggio «Mama’s Boy», inciso sul petto in omaggio alla madre Victoria quando aveva 18 anni.

Inizialmente interpretato come un gesto romantico per la moglie Nicola Peltz, il nuovo tatuaggio floreale assume oggi un significato diverso.

Dopo le accuse pubbliche ai genitori e il rifiuto di una riconciliazione, il gesto appare come un segnale simbolico della rottura familiare. Mostra di più

In casa Beckham la tregua sembra sempre più lontana. E ora, al centro della frattura familiare, riemerge anche un dettaglio inciso sulla pelle di Brooklyn: un tatuaggio che per anni aveva rappresentato il legame più forte, quello con la madre Victoria.

La nuova presa di posizione del 26enne è arrivata pochi giorni fa, quando ha accusato l’ex Spice Girl di aver ballato «in modo inappropriato» durante il ricevimento delle sue nozze con Nicola Peltz.

Un attacco diretto che rende ancora più emblematico un gesto del passato: il tatuaggio «Mama’s Boy», che Brooklyn aveva fatto incidere sul petto, sopra il cuore, nel 2018, a soli 18 anni.

Da dichiarazione d'amore a segnale cancellato

Come riferisce «Chi», quel tatuaggio era stato a lungo mostrato con orgoglio come un omaggio inequivocabile alla madre. Poi, però, qualcosa è cambiato.

Nel giugno dello scorso anno la scritta è improvvisamente scomparsa. Non rimossa, ma coperta. Al suo posto è comparso un grande motivo floreale, realizzato con linee dense e precise, pensate per oscurare quasi completamente le parole originali. All’epoca, il dettaglio era passato quasi inosservato.

In un primo momento, il nuovo tatuaggio era stato interpretato come un gesto romantico. Molti avevano ipotizzato che il disegno riproducesse il bouquet nuziale di Nicola Peltz, un richiamo simbolico al matrimonio celebrato nel 2022.

Le immagini pubblicate durante il servizio fotografico di Brooklyn e Nicola per Glamour Germania avevano rafforzato questa lettura, mostrando chiaramente il motivo floreale proprio al centro del petto.

Un messaggio che oggi pesa di più

Oggi, però, alla luce degli ultimi sviluppi, quel tatuaggio coperto sembra raccontare un'altra storia.

Dopo le dichiarazioni in cui Brooklyn ha detto apertamente di non voler ricucire i rapporti con la famiglia e ha accusato i genitori di aver «controllato la narrazione», la cancellazione di «Mama’s Boy» assume un significato nuovo.

Non più un semplice cambiamento estetico o un omaggio alla moglie, ma un gesto silenzioso e definitivo. Un segnale inciso sulla pelle che, ora, appare come l'ennesima conferma di una distanza sempre più profonda tra Brooklyn e il resto della famiglia Beckham.