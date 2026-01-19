  1. Clienti privati
Omaggio all'artista Il Tennessee proclama il «Dolly Parton Day»: il 19 gennaio festa ufficiale nello Stato

Covermedia

19.1.2026 - 13:00

Dolly Parton
Dolly Parton
Covermedia

Il governatore Bill Lee annuncia una giornata dedicata alla regina della musica country in coincidenza con il suo ottantesimo compleanno. Un riconoscimento alla carriera artistica e all'impegno filantropico di una delle figure più amate della cultura americana.

Covermedia

19.01.2026, 13:00

19.01.2026, 13:16

Il 19 gennaio diventa ufficialmente il «Dolly Parton Day» nello Stato del Tennessee.

A proclamarlo è il governatore Bill Lee, che istituisce la giornata celebrativa in onore di Dolly Parton, in coincidenza con il suo ottantesimo compleanno.

Nell'atto ufficiale diffuso dal Dipartimento di Stato del Tennessee, il governatore rende omaggio a «una vita di successi, servizio e impatto positivo», sottolineando il legame profondo tra l'artista e la sua terra d'origine. «Dolly Parton, nata il 19 gennaio 1946, è una cittadina del Tennessee la cui vita e carriera straordinarie hanno portato orgoglio allo Stato», si legge nel documento.

La proclamazione ripercorre i traguardi professionali e l'influenza culturale della star, evidenziando come la sua figura abbia segnato intere generazioni. Cantante, autrice, musicista, attrice, produttrice e imprenditrice, Parton incarna «lo spirito del Tennessee» attraverso un corpus artistico che attraversa decenni e confini musicali.

Accanto ai successi discografici, il testo ufficiale mette in luce anche il suo impegno filantropico, definito costante e duraturo. In particolare vengono citate le attività della Dollywood Foundation e del progetto Imagination Library, iniziativa che ha contribuito a migliorare l'accesso alla lettura per milioni di bambini.

Il 2026 segna così una ricorrenza simbolica per Parton, che nel corso di oltre quarant'anni ha conquistato 25 brani al primo posto nella classifica Billboard Hot Country Songs, consolidando il suo status di icona della musica americana.

A suggellare l'anniversario arriva anche la musica. La sua ultima uscita è una nuova versione del brano del 1977 «Light of a Clear Blue Morning», reinterpretato insieme a Lainey Wilson, Reba McEntire, Queen Latifah e Miley Cyrus. Un coro di voci che accompagna una celebrazione ufficiale, ma soprattutto un tributo collettivo a una leggenda che continua a unire il Tennessee (e non solo) sotto il segno della sua eredità culturale.

