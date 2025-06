Il tenore Andrea Bocelli e l'asso del tennis Jannik Sinner osano duettare: in «Polvere e Gloria» i suoni classici incontrano i pensieri personali e il sole della Toscana i ricordi d'infanzia.

Hai fretta? blue News riassume per te Andrea Bocelli e Jannik Sinner hanno realizzato insieme la canzone «Polvere e Gloria», unendo musica classica e riflessioni personali.

Il videoclip, girato nella tenuta toscana di Bocelli, mostra momenti intimi tra i due e immagini d'archivio della loro infanzia.

Bocelli ammira Sinner per talento e umiltà, mentre il tennista si dice onorato di aver prestato la voce a un progetto tanto speciale. Mostra di più

Il tenore italiano Andrea Bocelli e il tennista Jannik Sinner hanno realizzato un progetto musicale insieme.

Nella canzone «Polvere e Gloria», pubblicata proprio oggi, venerdì, in italiano e in inglese, uniscono la musica classica a pensieri personali.

Nel video della canzone, i due si vedono al caldo sole della Toscana, dove Bocelli ha la sua proprietà. Il 66enne è seduto al pianoforte, il 23enne Sinner gioca con una pallina da tennis ed entrambi ridono. I filmati d'archivio mostrano l'infanzia della coppia.

Secondo l'agenzia di stampa italiana «Ansa», Bocelli è sempre stato un fan di Sinner, non solo per il suo talento, ma anche per la sua forza interiore e la sua modestia.

Per l'altoatesino, attualmente numero uno delle classifiche mondiali, è un grande onore far parte del progetto: «Non avrei mai immaginato di sentire la mia voce in una sua canzone: è una sensazione fortissima».