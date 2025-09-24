James Van Der Beek KEYSTONE

Il cast di Dawson's Creek si è riunito per una serata benefica a sostegno della lotta contro il cancro, ma James Van Der Beek non ha potuto partecipare di persona a causa di problemi di salute, inviando però un videomessaggio.

Il celebre attore, che nel 2024 ha rivelato di avere un cancro al colon, grazie alla sua fama si adopera ora per la prevenzione: «Non lasciate che i miei ‹avrei potuto› diventino i vostri. Questo è il messaggio più importante che voglio trasmettere». Mostra di più

Il cast della celebre serie televisiva Dawson's Creek si è riunito al Richard Rogers Theatre di New York per un evento benefico a favore dell'associazione «F Cancer».

Tra i partecipanti c'erano Joshua Jackson, Katie Holmes e Michelle Williams, ma l'attore principale, James Van Der Beek, come riportato anche da «today.it», non ha potuto essere presente a causa di problemi di salute.

Tuttavia, ha inviato un videomessaggio per esprimere il suo rammarico per l'assenza.

«Aspettavo con ansia questa serata da quando Michelle Williams ha deciso di organizzarla. È incredibile non poter essere lì di persona», ha dichiarato l'attore, che è stato colpito da due virus intestinali che hanno aggravato il suo già fragile stato di salute, compromesso da un cancro al colon.

«È stato devastante quando questi virus mi hanno costretto a restare a casa nel momento peggiore. Nonostante tutti i miei sforzi, non posso essere lì per ringraziare personalmente chi è venuto a sostenere la causa contro il cancro», ha aggiunto.

Il 48enne ha poi introdotto Lin-Manuel Miranda, che ha letto il copione che avrebbe dovuto interpretare nei panni di Dawson: «Un sostituto eccezionale, che i miei figli considererebbero sicuramente un miglioramento rispetto a me».

In lotta contro il cancro al colon

Recentemente, l'attore ha condiviso la sua esperienza con il cancro al colon, descrivendo i sintomi e le cure affrontate. «Non avevo motivi urgenti per fare lo screening», ha ammesso, spiegando di aver ricevuto la diagnosi solo dopo una colonscopia.

Parlando della sua esperienza con la malattia alla rivista «PEOPLE» nel novembre 2024, Van Der Beek ha detto di sentirsi bene e ha offerto alcuni consigli a chi sta vivendo una situazione simile.

«I miracoli accadono, e accadono continuamente», ha detto. «All'inizio fa paura. È opprimente. Siate indulgenti con voi stessi. Ce la potete fare».

«Sono davvero fortunato ad avere mia moglie e i miei figli», ha aggiunto. «Ho molto per cui vivere, ed è una vita meravigliosa».

Oggi lui si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dello screening precoce: «Non lasciate che i miei 'avrei potuto' diventino i vostri. Questo è il messaggio più importante che voglio trasmettere».