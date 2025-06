La malattia di re Carlo III è incurabile, preoccupazione a corte

Re Carlo in divisa militare. Keystone

Fonti britanniche e americane rivelano che il cancro di re Carlo non è curabile, ma il sovrano, pur consapevole della gravità della diagnosi, continua a onorare i suoi impegni pubblici e a mostrarsi in pubblico con determinazione.

Redazione blue News

Secondo quanto riportato da fonti americane e britanniche, la malattia diagnosticata a re Carlo nel 2024 non è curabile.

Questa informazione, diffusa da «Daily Telegraph», «Perez Hilton» e «Radar Online», conferma le parole del principe Harry che, in un'intervista alla «BBC», aveva espresso preoccupazione per il tempo che resta al sovrano.

Nonostante la situazione, il regnante non rinuncia ai suoi doveri e il 14 giugno ha partecipato al Trooping the Colour. Nel frattempo, il principe William e Kate Middleton stanno intensificando la loro presenza pubblica in preparazione a eventuali sviluppi futuri.

Buckingham Palace: «Il re sta vincendo la battaglia»

La stampa britannica e americana riporta che, secondo i medici, re Carlo «non morirà di cancro, ma con il cancro». Buckingham Palace cerca di controllare la diffusione delle notizie, suggerendo che, sebbene il re non sia guarito, sta «vincendo» la sua battaglia.

L'«Irish Star» riferisce che il sovrano si considera «oltre» la fase critica della malattia. La famiglia reale mantiene un atteggiamento positivo, nonostante le informazioni trapelate facciano temere il peggio.

La diagnosi, poi la situazione s'è fatta instabile

La diagnosi di cancro di re Carlo è stata annunciata nel 2024, dopo un intervento alla prostata.

Una nota ufficiale della casa reale spiegava che ulteriori esami avevano rivelato la presenza di un tumore e che il re aveva iniziato un programma di trattamenti regolari, con il consiglio di posticipare gli impegni pubblici.

Sebbene inizialmente la situazione sembrasse sotto controllo, è diventata instabile. A marzo, il re ha dovuto sospendere gli impegni pubblici a causa degli effetti collaterali delle terapie.

A maggio, ha dichiarato: «È un'esperienza spaventosa e scoraggiante sapere di avere il cancro. Capisco chi vive la mia stessa situazione, sono diventato anche io uno di quelli nelle statistiche. La paura non tocca solo chi è vittima di queste diagnosi, ma coinvolge anche i propri cari».

Comunque presente agli eventi ufficiali

Nonostante le gravi condizioni di salute, re Carlo ha cercato di partecipare il più possibile agli eventi ufficiali. Ad aprile, ha visitato l'Italia con la regina consorte Camilla e successivamente il Canada per l'apertura del parlamento.

Recentemente, ha celebrato il 35esimo anniversario della King's Foundation e continua a incontrare settimanalmente il primo ministro. Sabato 14, è presente al Trooping the Colour, le celebrazioni ufficiali per il suo compleanno, anche se non parteciperà alla sfilata a cavallo.

Seguirà il corteo in carrozza e saluterà la folla dal balcone di Buckingham Palace con la famiglia reale. L'anno scorso, l'attenzione era rivolta a Kate Middleton, alla sua prima apparizione pubblica dopo la diagnosi di cancro del re.

La redazione ha scritto parti di questo articolo con l'aiuto dell'AI.