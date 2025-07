Lindsay Lohan

Da tempo Lindsay Lohan non vive più negli Stati Uniti con la sua famiglia.

Covermedia Covermedia

Lindsay Lohan ha parlato apertamente della pace che ha trovato a Dubai. L'attrice ama la sua vita «normale» lontana da Hollywood.

L'ex stella Disney ha rivelato che le leggi più severe in materia di privacy sono il motivo principale per cui ha scelto di vivere a Dubai, dove sta vivendo una vita molto diversa rispetto ai tempi in cui era una presenza fissa dei tabloid americani.

«È molto lontano da Hollywood e vivo una vita molto normale», ha ammesso durante la sua recente apparizione televisiva a «Live with Kelly and Mark».

«Non c'è il rischio di non poter mangiare in un posto perché qualcuno potrebbe scattare una foto a mio figlio», ha continuato. «E mi sento semplicemente molto al sicuro».

Quando la conduttrice Kelly Ripa le ha chiesto della presenza dei fotografi lì, Lohan l'ha scioccata raccontandole quanto sia severa la città in fatto di fotografie.

«No, non è legale», ha risposto Lohan. «Non puoi nemmeno scattare una foto a qualcun altro se sei al ristorante. Devi chiedere alla persona, il che è una bella differenza da qui».

«Cosa? È incredibile!», ha replicato la Ripa, a bocca aperta per lo shock.

Lohan ha sottolineato: «Sì, la privacy è fondamentale».

L'attrice 39enne vive a Dubai dal 2014. Ha sposato il marito, il finanziere Bader Shammas, nel 2022. Nel 2023 hanno avuto un figlio di 2 anni, Luai.