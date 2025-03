L'anno scorso, Kate ha dovuto rinunciare a partecipare alla parata delle Guardie Irlandesi a Londra. Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

È passato un anno da quando la principessa Kate ha reso pubblica la sua diagnosi di cancro. Dopo essere sopravvissuta alla chemioterapia, è tornata in viaggio per conto di Sua Maestà e deve affrontare una sfida.

tcar dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Un anno fa la principessa Kate ha reso pubblica la sua diagnosi di cancro.

Adesso la moglie del principe William è tornata alla vita pubblica e viaggia di nuovo molto.

Per i reali britannici tutto risiede nel mostrarsi in pubblico e nel modo in cui lo si fa.

Kate un giorno sarà regina al fianco dell'erede al trono. Mostra di più

Oggi quando si vede la principessa Kate (43 anni) che ride con un mazzo di trifogli sul cappotto, i difficili mesi sembrano quasi dimenticati. Un anno fa la nuora di re Carlo III (76 anni) ha reso pubblica la sua diagnosi di cancro.

In un video, seduta su una panchina del parco, disse che stava facendo la chemioterapia. Il momento è stato memorabile per molti nel Regno Unito e non solo.

«La rivelazione shock del cancro di Kate» titolava all'epoca un giornale scandalistico. È passato un anno dalla pubblicazione dell'annuncio, avvenuta il 22 marzo 2024, e la principessa del Galles ha terminato la chemioterapia.

Come sta oggi la principessa?

La moglie del principe William (42 anni) è tornata alla vita pubblica e viaggia molto. A metà gennaio ha visitato l'ospedale di Londra dove è stata curata.

«È un sollievo essere in remissione ora, e sto continuando a concentrarmi sulla mia guarigione», ha detto in quell'occasione, senza fornire altri dettagli.

Secondo l'organizzazione Cancer Research UK, una remissione completa significa che non è più possibile rilevare segni di tumore dopo il trattamento. A settembre Kate ha annunciato di aver terminato la chemioterapia e di essersi concentrata sul rimanere in salute.

Non si sa ancora quale tipo di cancro sia stato trovato nel suo addome dopo l'operazione. Il Palazzo non si è mai espresso in merito, proprio come ha fatto con la sua diagnosi il monarca.

Nei suoi messaggi la 43enne ha fatto sapere che non è stato un momento facile per lei e la sua famiglia. Suo marito ha detto a novembre: «Probabilmente è stato l'anno più difficile della mia vita».

Perché Kate è così popolare?

«È un'ottima domanda», dice l'avvocato costituzionalista Craig Prescott della Royal Holloway University di Londra, specializzato in monarchia britannica.

Da tempo è uno dei reali più popolari. L'avvocato se lo spiega con la storia della coppia reale: due persone che si incontrano all'università, si sposano e mettono su famiglia.

In sostanza molte persone possono identificarsi con loro, anche se le circostanze sono estremamente insolite, spiega Prescott. Sembra che per Kate sia stato molto facile integrarsi nella famiglia reale, apparendo impegnata e disponibile alle apparizioni.

Il Palazzo sta lavorando a una nuova immagine?

I reali britannici si preoccupano di come si presentano in pubblico e di come lo fanno. Kate un giorno sarà regina accanto a William. E si trova di fronte ad aspettative altrettanto elevate.

Da un po' di tempo è particolarmente impegnata a sostenere i bambini nel loro sviluppo, un tema che la madre di tre figli vuole sia riconosciuto pubblicamente. La principessa vuole che le sue apparizioni siano significative, ha dichiarato l'autrice Amanda Foreman alla rivista «People».

Di recente un articolo ha dichiarato che le informazioni sugli abiti della 43enne non dovrebbero più essere pubblicate di routine, ad esempio parlando degli stilisti. Ma un portavoce di Palazzo si è successivamente corretto e ha affermato che il suo comportamento non è cambiato.

Il ruolo dell'erede al trono e di sua moglie è quello di sostenere la coppia regnante, spiega Prescott. Kate è quindi una figura centrale per la corona. Secondo l'avvocato, all'erede al trono sembra piacere condividere le luci della ribalta con la sua partner.

Un video su Instagram è troppo?

Non è stato solo il video della sua diagnosi a fare il giro del mondo, anche un filmato condiviso a settembre ha fatto discutere. In questo si vede Kate in campagna del marito e dei figli, il principe George (11 anni), la principessa Charlotte (9 anni) e il principe Louis (6 anni).

La principessa guida un fuoristrada, si coccola con la famiglia e si appoggia a un albero. Spiaggia, foresta, fili d'erba. La famiglia reale ha provato molte emozioni. Alcuni hanno anche pensato che fosse sdolcinato.

In realtà la corona ha sempre utilizzato nuovi modi di comunicare, spiega Prescott. I re Giorgio V e Giorgio VI si affidavano alla radio e la regina Elisabetta II alla televisione.

È logico che William e Kate usino i social media per raggiungere i più giovani: «È il gruppo demografico che ha meno probabilità di sostenere la monarchia».

Se si fa questo, non si può semplicemente prendere un comunicato stampa e postarlo su Instagram, sottolinea Prescott. Dopo le difficoltà dell'ultimo anno, probabilmente vogliono anche dare più informazioni per evitare speculazioni.

Infatti durante l'assenza di Kate, inizialmente, si erano diffuse voci e teorie cospirazioniste. Solo dopo un po' di tempo Kensington Palace ha reso nota la diagnosi di cancro placando le indiscrezioni.