La brutale rapina nella villa di lusso dei Geiss vicino a Saint-Tropez è stata per giorni oggetto di preoccupazione da parte dell'opinione pubblica. Ora Robert Geiss ha pubblicato su Instagram i video delle telecamere di sorveglianza: le immagini mostrano i drammatici minuti nel salotto della coppia.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza di casa Geiss sono scioccanti. Mentre Carmen e Robert sono comodamente sdraiati sul divano, quattro uomini mascherati fanno irruzione nel soggiorno.

Sebbene il video appaia leggermente sfocato in toni grigi pixelati, le armi in mano agli uomini sono chiaramente visibili. Come scrive il 61enne in un post, si tratta di un filmato di sorveglianza che gli è stato restituito dalla polizia.

Due uomini si avventano sulla coppia. Un uomo afferra Carmen per entrambe le mani. La donna reagisce e coraggiosamente strappa il passamontagna dalla testa di un uomo.

Ma poco dopo, un altro uomo la afferra dallo schienale del divano e la tiene ferma con una morsa intorno al collo.

Carmen in stato di shock

Contemporaneamente, gli altri due ladri si avventano su Robert. Lui cerca disperatamente di alzarsi, ma invano. I due uomini lo spingono di nuovo sul divano e gli bloccano i polsi. Alla fine uno dei due uomini si getta su Robert per tenerlo sotto controllo.

Nel video pubblicato su Instagram, si sente la voce del padrone di casa che documenta: «Mi ha strappato i gioielli». Si sente anche Carmen respirare pesantemente in sottofondo. Si comprende chiaramente il suo shock.

Dopo che i ladri hanno rimosso tutti gli oggetti di valore dai corpi della coppia milionaria, il quartetto di gangster mette a soqquadro il resto del soggiorno alla ricerca di un bottino più prezioso, come gioielli e contanti.

I fan sono inorriditi

«Forse avete una o due dritte su chi potrebbe essere stato uno degli idioti», ha chiesto Robert Geiss ai suoi follower. «Stasera mostreremo le facce di questi farabutti», ha invece commentato la moglie Carmen.

In effetti, solo un uomo è brevemente riconoscibile prima che indossi di nuovo il passamontagna.

Le reazioni della loro comunità sui social media vanno dal totale sconcerto alla rabbia, passando dal puro orrore. «Come in un film dell'orrore!!!», ha commentato un utente.

«Oh mio Dio... incredibile... Carmen sei davvero coraggiosa!», si legge in un altro commento. «Spero che lo riconoscano molto velocemente senza il copricapo», si augura una donna.

«Non credo che possano spezzarmi»

Anche il canale «RTL» è in possesso del filmato delle telecamere di sorveglianza. Le immagini sono state mostrate nel programma serale «Exclusiv - Das Starmagazin».

Frauke Ludowig ha visitato la coppia nella loro villa in Francia. «Attualmente il morale va un po' a scatti, un po' su e un po' giù», ha detto Carmen alla presentatrice con voce fragile.

«In realtà sono forte, non credo che possano spezzarmi. Neanche loro ci riescono». Tuttavia, secondo l'emittente, la coppia non vuole lasciare la villa.

Palme, luci blu e paramedici

Il marito Robert ha raccontato la brutale aggressione in due video pubblicati su Instagram domenica mattina presto. «Siamo stati attaccati nella nostra casa a Saint-Tropez, da quattro idioti armati», ha detto ai suoi follower. Sullo sfondo si vedono: palme, luci blu e paramedici.

La Procura della Repubblica del sud della Francia ha confermato la rapina senza fornire alcun dettaglio. Interpellati mercoledì, gli inquirenti non erano inizialmente in grado di riferire lo stato delle indagini.

Carmen e Robert Geiss sono nati a Colonia e sono sposati dal 1994. All'epoca l'imprenditore era proprietario di un marchio di abbigliamento sportivo, mentre Carmen lavorava come modella e istruttrice di fitness.

Dal 2011 i due hanno iniziato a raccontare la loro vita nel jet-set con il programma televisivo «The Geisses - a terribly glamorous family».

Redatto con materiale dell'agenzia di stampa Keystone-ATS.