JJ, austriaco, ha vinto l'ESC 2025. Jens Büttner/dpa

JJ ha vinto l'Eurovision Song Contest (ESC) per l'Austria, ma il suo trofeo non è rimasto intatto. Il premio è stato rotto più volte. Vi suona familiare? Certo, successe anche a Nemo a Malmö.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te JJ ha vinto l'ESC 2025 per l'Austria, ma il suo trofeo si è rotto più volte.

Alla «Notte delle Stelle di Neusiedl am See» ha confermato con imbarazzo, che il trofeo era di cattiva fattura.

Barbara Schöneberger gli ha regalato dal vivo un nuovo microfono di cristallo: anche questo non è sopravvissuto, ma può essere riparato. Mostra di più

Il 24enne cantante JJ ha vinto poche settimane fa l'Eurovision Song Contest a Basilea per l'Austria, ma non ha avuto fortuna con il trofeo di cristallo: si è infatti già rotto diverse volte.

Alla «Notte delle stelle di Neusiedl am See» (comune austriaco ndr) la presentatrice televisiva Barbara Schöneberger ha affrontato apertamente il problema del prezioso simbolo della vittoria. Ha scherzato sul fatto che quelli dell'ESC sono probabilmente fatti di materiali economici.

JJ ha confermato l'inconveniente: «Il mio trofeo è già stato sostituito due volte, entrambe si è rotto». Il cimelio di cristallo «si è rotto proprio al centro della teca». Era «incollato o costruito male», ha detto il 24enne.

Anche il trofeo di Nemo si è rotto

I vincitori dell'ESC e i trofei non sono evidentemente una buona combinazione. Ricordiamo infatti che anche il microfono ricevuto da Nemo era caduto a terra dopo che lo svizzero ha vinto l'ESC. E ora è successo anche a JJ.

Dopo l'episodio vissuto da quest'ultimo, Barbara Schöneberger gli ha consegnato un nuovo trofeo senza ulteriori indugi, compreso uno stress test.

Ma non è sopravvissuto a lungo nemmeno questo! Ma per fortuna in questo caso è potuto essere riparato.