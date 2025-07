Meghan Markle

Il rosato della Duchessa di Sussex ha conquistato il mercato in tempi record: un successo straordinario per la linea «As Ever», che ora punta ad espandersi ulteriormente.

Covermedia Covermedia

Il nuovo Rosé Napa Valley 2023, di Meghan Markle, aggiunto recentemente alla sua linea «As Ever», è andato sold out in meno di un'ora dal lancio.

Disponibile da mezzogiorno del 1 luglio, è stato venduto a 30 dollari (circa 25,50 euro) a bottiglia, ma solo in confezioni da tre, sei o 12 bottiglie.

Lanciato alle 11:00 (ora dell'Est degli Stati Uniti), il vino è scomparso rapidamente dal mercato, confermando l'interesse per il brand della duchessa.

Il vino è descritto come un blend di uve con «note morbide di frutta a nocciolo, una lieve mineralità e un finale persistente».

La campagna pubblicitaria ha puntato sulla convivialità, promuovendo il vino come ideale per «pranzi che si trasformano in cene e weekend soleggiati, dove l'unica cosa più forte della musica è la risata».

Solo un'abile mossa di marketing?

Alcuni follower hanno sollevato dubbi sulla disponibilità effettiva del prodotto, suggerendo che il numero limitato di bottiglie fosse stato una mossa di marketing per enfatizzare il successo.

Su Reddit, un utente ha ipotizzato che l'80% delle bottiglie fosse stato destinato esclusivamente a suscitare interesse intorno al prodotto.

Meghan, 43 anni, ha annunciato che la linea «As Ever» si espanderà con nuove varianti, tra cui un vino spumante in stile Champagne.

Il comunicato stampa ha sottolineato che il debutto del Rosé è solo il primo passo per portare «As Ever» nel mondo del vino, con un futuro spumante Napa Valley Méthode Champenoise in arrivo.