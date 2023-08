Ilaria D’amico

Spente le 50 candeline, la giornalista sportiva stila un bilancio della sua relazione con il celebre ex portiere e parla del suo annus horribilis in Rai.

Ilaria D’Amico si sposa: Gigi Buffon le ha chiesto la mano lo scorso gennaio, coronando così un sogno d’amore.

«A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione... finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili.»

Ma la data?

«Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: «Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?». Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi... ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve», ha raccontato Ilaria nell’intervista concessa al Corriere della Sera, glissando però sulla data ufficiale.

«Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale (è stato nominato Capo Delegazione degli Azzurri) e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese... scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia».

«Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore. Gigi per me rappresenta completezza e serenità», aggiunge la giornalista sportiva.

«In Rai? Visti come intrusi, nessun rispetto per professionale»

Al contrario, in Rai quest’anno Ilaria ha avuto parecchi grattacapi, culminati con la chiusura anticipata del programma «Che c'è di nuovo» su Rai 2.

«È stato qualcosa di scioccante. La Rai mi ha voluto insistentemente, poco dopo invece io e il mio gruppo eravamo visti come intrusi, non c'è stato alcun pudore e rispetto nei miei confronti come professionista.»

«Ci è stato detto che avevano ricevuto delle pressioni per far chiudere il programma. Per fortuna in tutto questo anno orribile ho avuto sempre Gigi al mio fianco – ammette -. È meraviglioso sapere che anche nella tempesta hai sempre un sostegno, un approdo sicuro. Arrivo da lui e si placa tutto».

Covermedia