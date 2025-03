Ilary Blasi sul red carpet del Roma Film Festival IMAGO/Gruppo LiveMedia

La coppia è stata vista entrare in una clinica situata all'Eur, non lontano dalla lussuosa villa in cui vivono insieme ai figli della conduttrice, sollevando domande sul motivo della loro visita.

Hai fretta? blue News riassume per te Bastian Muller trascorre sempre più tempo a Roma, città in cui risiede la sua fidanzata Ilary Blasi.

Recentemente la coppia è stata avvistata presso una clinica all'Eur, non lontano dalla lussuosa villa in cui vivono insieme ai figli di lei.

La ragione della loro visita rimane incerta. «Oggi» ipotizza due possibilità: un intervento estetico o... un controllo legato a una possibile gravidanza. Mostra di più

Bastian Muller trascorre sempre più tempo a Roma, città in cui risiede Ilary Blasi, la donna che ha conquistato il suo cuore da due anni.

Recentemente la coppia è stata avvistata presso una clinica situata all'Eur, non lontano dalla lussuosa villa in cui vivono insieme ai figli della conduttrice.

Le immagini pubblicate dal settimanale «Oggi» mostrano i due all'ingresso del centro medico, con la 43enne che sembra guardarsi intorno con cautela prima di entrare.

Intervento estetico o... una gravidanza?

La ragione della loro visita alla struttura rimane incerta. Il settimanale diretto da Andrea Biavari ipotizza due possibilità: un intervento estetico o... un controllo legato a una possibile gravidanza.

La clinica polispecialistica dell'Eur offre infatti una vasta gamma di servizi, dalla diagnostica all'ostetricia, fino alla dermatologia, rendendo difficile determinare il motivo esatto della loro presenza.

Le fotografie mostrano anche Ilary mentre lascia la clinica con una cartella medica in mano, segno che probabilmente si è sottoposta a un esame, e una volta sul SUV mostra l'esito dell'esame al suo compagno.

Il giornale, al riguardo, scrive che «probabilmente si tratta di immagini visto che entrambi le osservano a distanza».

Un'ecografia che mostra l'arrivo di un bebè? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.