Ilary Blasi

A «Verissimo», Ilary Blasi si lascia andare a battute taglienti e confidenze intime: il legame con Bastian Muller, il riferimento (velato) a Francesco Totti e la voglia di non nascondersi più.

Covermedia Covermedia

Ilary Blasi è tornata nello studio di «Verissimo» e, tra sorrisi e ironia, ha raccontato senza filtri il momento che sta vivendo.

Alla sua amica di lunga data Silvia Toffanin, la conduttrice ha svelato qualcosa in più sulla sua relazione con l'imprenditore tedesco Bastian Muller, parlando per la prima volta con serenità e un pizzico di leggerezza del loro rapporto: «È una coppia equilibrata, sto bene, mi rende felice, mi sento sicura».

E proprio parlando della lingua del compagno, Ilary scherza: «Dico solo buongiorno e buonanotte, è una lingua difficilissima, secondo me manco i tedeschi si capiscono tra loro».

Una battuta accolta con una risata da Silvia, ma che lascia spazio anche a un sottotesto più profondo: un confronto implicito con il passato, e forse anche con l'ex marito Francesco Totti, di cui non fa mai il nome ma a cui sembra rivolgere alcune frecciatine.

«Pentita di qualcosa? Per ora no, ma c'è sempre tempo»

A sorpresa arriva anche un video messaggio di Michelle Hunziker, che ringrazia Ilary per il sostegno ricevuto negli ultimi mesi. Pronta la risposta della Blasi: «Non avrei mai fatto The Couple con Michelle, né con te Silvia. Secondo me siete due schiappe», sorride ironica.

Ma sotto la battuta si intuisce un rapporto di vera complicità, in particolare con la Toffanin, che le chiede: «Come sei in coppia?». Ilary replica: «In amicizia sono leale, ma il resto lo dovresti dire tu». Silvia la definisce «dolce e premurosa».

Poi l'autoritratto più schietto: «In TV sono sempre me stessa. Se mi sono mai pentita di qualcosa? Per ora no, ma c'è sempre tempo». Un'ammissione che dice molto della sua capacità di affrontare gli alti e bassi, quelli pubblici e quelli privati.

Dopo l'addio a Totti, la fine della storia con Elio Lorenzoni, e un periodo di fragilità, Ilary oggi sembra più centrata che mai. «Se qualcosa non mi sta bene, lo dico. Non litigo, chiarisco», confessa parlando dei rapporti dietro le quinte. A dimostrarlo anche il videomessaggio dell'amico e collega Alvin, con cui tornerà presto in tv a «Battiti Live».