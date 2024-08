Dopo 20 anni è finita l'amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin a causa delle scelte di Pier Silvio Berlusconi?

Ilary Blasi

Sarebbe calato il gelo tra le due conduttrici, entrambe ex Letterine di «Passaparola».

Covermedia

Ilary Blasi e Silvia Toffanin non sarebbero più amiche.

O meglio, sarebbe calato il gelo tra le due negli ultimi mesi. A farlo sapere l'esperto di gossip Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

Pare che Ilary si sia allontanata dalla Toffanin dopo la scelta di Pier Silvio Berlusconi di escluderla da qualsiasi programma Mediaset.

Né «L'Isola dei Famosi» né «La Talpa», a malapena «Battiti Live», che non tornerà in onda prima della prossima estate. Di fatto l'ex moglie di Francesco Totti rimarrà lontana dalla televisione per mesi e mesi. Sarà vero?

Nell'attesa la Blasi si gode le vacanze con il compagno Bastian Muller: in questi giorni la coppia è a Mykonos, dove Ilary ha sfoggiato un pancino sospetto che fa pensare ad una gravidanza.

Covermedia