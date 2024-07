Ilary Blasi

Procede a gonfie vele la storia dell'amore della conduttrice romana, che potrebbe presto allargare la famiglia con l'imprenditore tedesco.

Covermedia

Ilary Blasi aspetta un figlio da Bastian Muller?

A insospettire alcune foto pubblicate da Diva e Donna in cui l'ex moglie di Francesco Totti sfoggia un pancino sospetto in Grecia, dove è in vacanza con il nuovo compagno.

A due anni dal primo incontro Ilary e Bastian sono molto uniti e complici tanto che la Blasi non ha nascosto la possibilità di sposarsi di nuovo. Prima però deve ottenere il divorzio dall'ex marito Francesco Totti, con cui la battaglia legale è ancora in corso.

A insospettire circa una presunta gravidanza anche il fatto che Ilary non sarà alla conduzione de «La Talpa», le cui riprese partiranno a settembre.

Per la 42enne sarebbe il quarto figlio dopo Cristian, 18 anni, Chanel, 17 anni e Isabel, 8 anni, avuti dall'ex calciatore della Roma.

Covermedia