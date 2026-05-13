Ilary Blasi Covermedia

La conduttrice ha commentato su «Tv Sorrisi e Canzoni» il percorso della finalista del reality.

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Ilary Blasi ha elogiato Alessandra Mussolini dopo le ultime puntate del «Grande Fratello Vip».

La conduttrice del reality ha commentato gli ultimi sviluppi del programma in un’intervista rilasciata a «Tv Sorrisi e Canzoni», soffermandosi soprattutto sulla concorrente diventata una delle protagoniste più discusse della Casa. Secondo la presentatrice, l’ex europarlamentare sarebbe riuscita a emergere grazie all’intelligenza televisiva e alla capacità di comprendere perfettamente le dinamiche del format.

«Ho un debole per Alessandra Mussolini: è intelligente, autoironica e sa come funziona il gioco», ha dichiarato la conduttrice. Le sue parole sono state poi rilanciate da diversi siti specializzati dedicati al programma Mediaset.

Nelle ultime settimane la finalista ha occupato un ruolo centrale nel reality tra confronti accesi, battute ironiche e momenti diventati virali sui social. Anche i canali ufficiali del programma hanno celebrato il suo ingresso tra i finalisti: il profilo Instagram del «Grande Fratello» ha infatti condiviso post e reel dedicati alla concorrente dopo il televoto che l’ha portata in finale.

La presenza costante nelle dinamiche della Casa le ha permesso di conquistare sempre più spazio anche nelle puntate in diretta, fino a diventare uno dei volti più riconoscibili di questa edizione del «Grande Fratello Vip».

La finale del reality è prevista nelle prossime settimane su Mediaset, mentre il percorso di Alessandra Mussolini continua a catalizzare l’attenzione del pubblico.