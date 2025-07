Ilary Blasi a Battiti Live IMAGO/NurPhoto

La conduttrice torna su Canale 5 con Alvin e Nicolò De Devitiis, tra ironia, musica estiva e una confessione che spiazza per sincerità: «Sono un po' antica, se non conosco le canzoni mi annoio».

Ilary Blasi non finge, e forse è proprio questo il segreto della sua longevità televisiva.

Al timone di Cornetto «Battiti Live» per la seconda estate consecutiva, affiancata da Alvin e dalla new entry Nicolò De Devitiis, ha raccontato a «Tv Sorrisi & Canzoni» ciò che molti non avrebbero osato ammettere: «Tanti artisti presenti non li conoscevo. Musicalmente sono un po' all'antica».

Nessuna posa da esperta, nessun finto entusiasmo: «Se non conosco quasi tutte le canzoni, mi annoio». Un'affermazione che suona più vera che mai in un'epoca in cui tutto è confezionato per piacere.

Il suo ultimo concerto? Jovanotti: «Molto divertente!». Ma i brani dell'estate, quelli che sente davvero suoi, li ha già selezionati: «Mi piacciono "Serenata" di Alessandra Amoroso e Serena Brancale, "Maschio" di Annalisa e "Oh Ma" di Rocco Hunt con Noemi».

Feeling consolidato con Alvin

Con Alvin, il feeling è consolidato: «Tra noi c'è stata fin da subito molta confidenza, ci prendiamo in giro anche nella vita reale». De Devitiis, invece, ha avuto bisogno di scaldarsi, ma ora – dice Ilary – «non si ferma più».

Registrato a Molfetta dal 18 al 22 giugno, il programma andrà in onda su Canale 5 dal 7 luglio, in cinque serate.